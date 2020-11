Ingebrigtsen og Horneland fikk knusende revansje på Lerkendal: – En enorm prestasjon

Trondheim: Brann hadde ikke vunnet på tre måneder, og var for alvor på vei inn i nedrykkskampen. Så fikk Kåre Ingebrigtsen (55) og Eirik Horneland (45) en hevn som var akkurat så søt som de kunne drømt om.

Rosenborg-Brann 2–3

De to tidligere Rosenborg-trenerne kunne ikke bedt om en bedre retur til Lerkendal. På forhånd lovte Ingebrigtsen et offensivt bortelag som skulle ta sjansene da de bød seg. Som sagt så gjort.

Etter noen hektiske sluttminutter, kunne Brann-spillerne juble for tre viktige bortepoeng i Trondheim.

– Det er så klart fantastisk. Vi trengte en seier, og det er en enorm prestasjon. Vi gjennomførte en perfekt kamp selv om det ble kaotisk til slutt. Alle skjønner at dette var viktig for oss, gliste Vegard Forren overfor Eurosport.

– Vi har tatt realitetene inn over oss, at vi er et bunnlag. Da må vi ofre livet for å holde oss, sa en like fornøyd Kristoffer Barmen.

Først mål kom etter 22 minutter, da Edvard Tagseth skled og ga Petter Strand tid og rom til å finne Robert Taylor midt foran andrekeeper Julian Faye Lunds mål. Taylor, som spilte i en offensiv midtbaneposisjon i Ingebrigtsens ferskt utpønskede 4–2–3–1-formasjon, lot seg ikke be to ganger, og brente til.

Faye Lund var ikke i nærheten av å redde ballen som gikk stolpe inn.

DEN SOM LER SIST: Eirik Horneland (bak, sittende) og Kåre Ingebrigtsen vendte tilbake til Lerkendal med suksess. Foto: Ole Martin Wold

To mål på ett minutt

Noen få sekunder senere, og før produsenten hadde rukket å vise ferdig reprisen fra 1–0-målet, var Brann på farta igjen. Nok en gang var Tagseth, som vikarierte i koronasyke Markus Henriksens fravær, involvert. Pasningen rett etter avspark var garantert ikke ment til Brann-spiss Daouda Bamba, men det var der den havnet.

Bamba satte på storfarten, la ballen til rette med et par touch, og avsluttet iskaldt alene med Faye Lund. Et aldri så lite drømmeminutt for Brann. På sidelinja jublet Ingebrigtsen med jublende knyttnever og en aldri så liten piruett.

Assistenttrener Horneland, som fikk sparken etter 3–2-tapet for Bodø/Glimt på samme bane i juni, holdt seg litt mer i bakgrunnen på motsatt side av bortebenken.

Straffesituasjoner

Rosenborg forsøkte å svare, men kom ikke nærmere i første omgang enn to kvalifiserte rop om straffespark. Først etter fem minutter da Carlo Holses innlegg slo i hånda til Taylor innenfor 16-meteren.

– Han har armen litt ut fra kroppen. Jeg syns det ligner på straffespark, kommenterte Eurosports Asbjørn Myhre.

Så igjen, fem minutter før pause, da Tore Reginiussen headet i den utstrakte armen til Ruben Kristiansen.

– Vi har ingen flere kommentarer enn at det er straffespark, kommenterte Tor Ole Skullerud for Eurosport, og mente det skulle vært Rosenborgs andre straffespark i kampen.

Dommer Tore Hansen var ikke overbevist, og fikk høre det fra hjemmefansen da han spaserte mot garderoben ved pause.

Drama på overtid

Da det ikke så ut til å kunne bli verre for hjemmelaget, så ble det akkurat det. Verre.

Nærmest uten press på ballfører fikk Brann god tid til å spille seg gjennom Rosenborgs høyreside. På litt heldig vis landet ballen til Sander Svendsen på 17 meter. Avslutningen var god, men likevel ikke bedre enn at Faye Lund burde reddet. Ballen gikk midt i mål, men via tverrligger og ned.

Ti minutter før slutt satt den endelig for Rosenborg, noe som var fortjent nok. Tagseth fikk en slags oppreisning med en strøken pasning ut mot høyre til Erlend Dahl Reitan. Om innlegget var like strøkent, var stupheadinga i krysset fra Zachariassen muligens kampens prestasjon.

Etter en ellevilt sjansebonanza på overtid, greide Rosenborg til slutt å redusere på tredje forsøk ved Hólmar Örn Eyjólfsson. Spennende rakk det likevel ikke å bli. Etter to serietap på rappen, har Hareides kompani fem poeng opp til Molde på sølvplass, med fem kamper igjen å spille.