Investorene spytter inn 11 millioner for å dekke Start-underskudd

Nok en gang reddes økonomien til Start av investorene i Start en Drøm AS. Et tosifret millionbeløp spyttes inn for at klubben skal gå i null i 2020.

Start vil oppleve røde tall også i 2020. Tor Erik Schrøder

– Det er spennende for oss å se på at Start og sørlandsfotballen er i framgang. Når jeg sitter på gamlehjemmet og tenker på hvorvidt det var riktig å være med på, så vil jeg være stolt hvis vi klarte å utvikle og løfte sørlandsfotballen gjennom vårt initativ.

Robin Reed snakker med Fædrelandsvennen på telefon fra Marbella i Spania. Styrelederen i Start En Drøm er spent foran det som blir en viktig sesonginnspurt for klubben han har brukt mye penger på.