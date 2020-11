Haaland kåret til Europas beste unge spiller

Erling Braut Haaland vant den gjeve «Golden boy»-prisen, og er kåret til Europas beste unge spiller i 2020.

TIL TOPPS: Erling Braut Haaland feirer scoring mot Borussia Mönchengladbach.

20 år gamle Haaland slo verdensstjerner som lagkamerat Jadon Sancho, Manchester Uniteds Mason Greenwood og Bayern Münchens Alphonso Davies.

Han vinner prisen foran Barcelonas Ansu Fati. Spanjolen vant også folkeavstemmingen på nett.

Haaland blir ikke bare den første nordmannen som vinner prisen i historien, han blir også den første skandinaven som gjør det.

– En gigantisk overraskelse fordi han kommer fra et land der fotball absolutt ikke er den nasjonale idretten. Der oppe dominerer de i skidisiplinene, skriver den italienske sportsavisen Tuttosport om Norge og Haaland.

Prisen deles ut av nettopp Tuttosport, og går til den beste unge spilleren i en europeisk toppliga gjennom kalenderåret. Vinneren stemmes frem av 40 journalister fra verdens største medier, og etter 2020 falt valget på Erling Braut Haaland.

Dermed føyer han seg inn i en rekke svært kjente vinnere. Lionel Messi, Wayne Rooney og Paul Pogba har tidligere gått helt til topps.

Fakta Tidligere vinnere av «Golden boy» 2003: Rafael van der Vaart

2004: Wayne Rooney

2005: Lionel Messi

2006: Cesc Fabregas

2007: Sergio Agüero

2008: Anderson

2009: Alexandre Pato

2010: Mario Balotelli

2011: Mario Götze

2012: Isco

2013: Paul Pogba

2014: Raheem Sterling

2015: Anthony Martial

2016: Renato Sanches

2017: Kylian Mbappé

2018: Matthijs de Light

2019: Joao Felix Vis mer

De siste tre årene har prisen gått til Atletico Madrid-talentet Joao Felix, Juventus-stopper Matthijs de Ligt og PSGs Kylian Mbappé.

Haaland endte forøvrig på fjerdeplass i fjorårets kåring. Denne gangen gikk han helt til topps etter et år hvor han har herjet for både Borussia Dortmund og Norge.

På 35 kamper han han scoret utrolige 33 mål for klubb og landslag, og nærmer seg et scoringssnitt på ett mål per kamp.

Året har inneholdt høydepunkter som hans første hat trick for Norge og herjingen mot PSG i Champions League, som du kan se under her: