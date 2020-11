Philip Zinckernagel om RBK-interessen: – Jeg har kjent til den lenge

Philip Zinckernagel lukker ikke døren helt for at han kan gjøre trønder av seg neste sesong. Men for dansken er Bodø mest aktuelt i Norge.

SENTRAL: Philip Zinckernagel holdt lekestue med RBK-forsvaret. Mats Torbergsen

9 minutter siden

Denne uken gikk Rosenborgs sportssjef Micke Dorsin ut i Adresseavisen og fortalte at Bodø/Glimts superdanske Philip Zinckernagel var en mann RBK hadde på blokken.

Under søndagens møte mot nettopp Rosenborg svarte høyrekanten ved å tidvis ydmyke trøndernes forsvar. Zinckernagel og Glimt stoppet ikke opp før André Hansen måtte plukke sin femte ball ut av målet.