AaFK ble fullstendig rundspilt og ydmyket av Bodø/Glimt

AaFK-spillerne ble fullstendig filleristet og tapte hele 7–0 borte mot Bodø/Glimt.

SJANSELØSE: AaFK fikk som forventet en blytung kamp på Aspmyra stadion mot den suverene serielederen Bodø/Glimt. AaFK lå «bare» under 2–0 til pause, men i andre omgang ble AaFK overkjørt. Mats Torbergsen, NTB

Nå nettopp

Bodø/Glimt - AaFK 7–0 (2–0)

Etter sjokkseieren mot Haugesund i forrige kamp ble Lars Arne Nilsen tvunget til å gjøre ett bytte på laget til kampen mot Bodø/Glimt. Parfait Bizoza måtte stå over med seks gule kort, som gjorde at Izunna Uzochukwu kom inn til sin tredje start for sesongen. Det ble ikke et gjensyn med AaFK for Sondre Brunstad Fet, som måtte stå over kampen på grunn av skade.