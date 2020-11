Molde-direktøren om UEFA-protokollen: – Vi føler oss trygge

Helsedirektør Bjørn Guldvog (62) sier han er usikker på om lovverket til UEFA er tilstrekkelig i dagens smittesituasjon. Ole Erik Stavrum (53) mener at testregimet er strengt nok som det er.

SVARER: Molde-direktør Ole Erik Stavrum. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

12. nov. 2020 11:42 Sist oppdatert nå nettopp

Onsdag kveld uttalte helsedirektøren at «det er ønskelig at de samme kravene stilles til idrettsutøvere som til andre yrkesaktive».

I dag er det slik at UEFA-protokollen erstatter de vanlige karantenebestemmelsene med et strengt testregime.

– Protokollen vil ikke gi samme beskyttelse når grunnsmitten i samfunnet er svært høy. Derfor mener vi det er grunn til å vurdere dette på nytt, sa Guldvog.

En endring på dette vil medføre at det blir svært vanskelig for Molde å få gjennomført de resterende kampene i Europa League.

– Jeg er overrasket over at han setter hele testsystemet på spill etter at det har pågått i mange måneder. Jeg er overrasket, og jeg er usikker på om han ser konsekvensen av det. Konsekvensene er uante og kan i verste fall sette avslutningen av Eliteserien i spill, svarte konkurransedirektør i NFF, Nils Fisketjønn, overfor VG.

Molde-direktør Ole Erik Stavrum sier at han «tror det er en verdi å holde idrett og kultur i gang».

– For oss er det veldig viktig å bidra til at vi alle skal vinne denne felles kampen mot corona. Samtidig tenker vi at vi må kunne ha to tanker i hodet samtidig. Vi er veldig opptatt av smittevern, liv og helse. Samtidig tror vi det er viktig å ha litt positive ting som skjer for å få normalitet i hverdagen, sier Stavrum.

Nylig var Molde i London for å møte Arsenal – en kamp de tapte 1–4.

– Da vi var i London så jeg ikke et menneske, siden vi ikke får lov til å gå ut av hotellet.

Molde ødela også gullfesten til Bodø/Glimt:

UEFA-protokollen krever at Molde lever helt adskilt fra omverdenen.

– Når vi spiller bortekamper i Europa, så er vi pålagt å reise med eget charterfly fra Molde, med munnbind. Dette står i protokollen. Vi blir hentet på flyplassen der vi lander i to ferdig desinfiserte busser. Vi er ikke borti noen folk og bor alene. Vi har egen spisesal og eget møterom, sier Stavrum.

Molde står med seks poeng etter tre kamper i Europa League. Det gjenstår hjemmekamper mot Arsenal og Dundalk samt en bortekamp mot Rapid Wien.

– Vi testes flere ganger og det er fem-seks dager før man er ute av fritidskarantene. Vi håper at vi får fortsette som det er for å ha en viss normalitet i samfunnet. Vi må være forsvarlige og følge de retningslinjene som er.