Målkongens forbannelse: – Tror han vil riste av seg det spøkelset

Robert Lewandowski (32) scorer til vanlig mål på bestilling for både klubb- og landslag. Men det er en statistikk som burde få Polen til være usikre før fotball-EM.

MESTERSKAPSFORBANNELSE: Robert Lewandoski har slitt med å score mål i sine tidligere mesterskap for Polen. Foto: Jakub Kaczmarczyk / PAP

8. juni 2021 08:06 Sist oppdatert nå nettopp

På 50 kvalifiseringskamper til EM og VM har Lewandowski scoret hele 43 mål. Han står også notert med totalt 66 mål på 118 landskamper for Polen. Men i sluttspill i EM og VM har han kun scoret to mål på elleve kamper.

– Det virker som om han har vært på et Polen-lag som ikke har klart å prestere det de har hatt potensial til. Om det er laget eller han som har sviktet er vanskelig å si, sier Asbjørn Slettemark til VG.

Under fotball-VM i Russland 2018 måtte polakken reise hjem uten ett eneste mål, etter å ha blitt slått ut i gruppespillet av Colombia og Japan. Polen ble gruppe-firer også bak Senegal.

Fakta Robert Lewandowski i EM/VM EM 2012: Tre kamper, ett mål - røk ut i gruppespillet 270

EM 2016: Fem kamper, ett mål - røk ut i kvartfinalen 510 minutter

VM 2018: Tre kamper, ingen mål - røk ut i gruppespillet 270 min Totalt: To mål på elleve kamper (1050 minutter, inkludert ekstraomganger). Ett mål per 525. minutt. Vis mer

– Han har større internasjonale spillere rundt seg nå. Men det viktigste er at Polen er i en gruppe der de har muligheten til å score ganske bra med mål. Jeg tror han vil riste av seg det spøkelse nå, sier Slettemark.

Polen er i gruppe E sammen med Spania, Sverige og Slovakia.

– Sammenlignet med gruppe F, så er Polen velsignet med en gruppe hvor de kan komme seg videre. Ingen av de andre lagene er noen favoritt til å vinne EM, sier forfatteren.

– Polen er et typisk lag som har en del talent, og har mulighet til å hevde seg, men som aldri har klart det. Jeg føler meg ganske sikker på at Polen går videre fra gruppespillet nå, men jeg vet ikke om de kommer så fryktelig mye lengre, legger han til.

Fakta EM-gruppene: Gruppe A: Tyrkia Italia Wales Sveits Gruppe B: Danmark Belgia Finland Russland Gruppe C: Nederland Ukraina Østerrike Nord-Makedonia Gruppe D: England Croatia Skottland Tsjekkia Gruppe E: Spania Sverige Polen Slovakia Gruppe F: Ungarn Portugal Frankrike Tyskland Vis mer

Slettemark er ikke alene om å tro at Lewandowski skal klare å snu den dårlige trenden. Norsk-polske Tomasz Sokolowski har troen på laget som skal spille stjernespissen god.

– Han har noen grove partnere på laget i blant annet Grzegorz Krychowiak (Lokomotiv Moskva) og Łukasz Fabiański (West Ham). På papiret har de noen meget gode navn, men å få de til å spille like godt som det Bayern München gjør er nok vanskelig, sier den tidligere Tippeliga-spilleren til VG.

Lewandowski har hatt en ellevill sesong med hele 41 mål på 29 kamper i serien, og totalt 48 mål på 40 kamper. Det utgjør et målsnitt på 1,2 mål per kamp. Forrige sesong noterte han seg for 55 mål på 47 kamper og et målsnitt på 1,17.

Polakken slo dermed også den lenge etterlengtede scoringsrekorden til Gerd Müller på 40 mål i løpet av en sesong i den tyske Bundesligaen. Müller sin legendariske rekord ble satt i 1971-72-sesongen.

– Han er helt sikkert revansjesugen på å forbedre mesterskaps-statistikken, og han ligger bedre an til å gjøre det nå enn for tre år siden, sier Sokolowski.

PS! Polen spiller sin første kamp i mesterskapet mot Slovakia 14. juni.