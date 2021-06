Moe før Sandefjord-møte: – Vi har litt å hevne

Marc Vales sørget for at Sandefjord vant begge kampene mot Molde i Eliteserien i fjor. Det vil Molde-trener Erling Moe ha revansje for på lørdag.

HÅPER PÅ OPPTUR: Erling Moe ønsker helst ingen reprise av den «pissedårlige» kampen mot Sandefjord sist sesong. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Molde slo alle lag i Eliteserien minst én gang forrige sesong, bortsett fra Kristiansund og Sandefjord. Mot Kristiansund ble det uavgjort i begge kampene, mens Sandefjord vant begge sine kamper mot Erling Moes menn.

– Vi har litt å hevne. Vi hadde en særdeles svak statistikk mot Sandefjord i fjor, så vi er revansjesugne og har lyst til å vise oss fra vår beste side, sier Moe til VG.

Mye av æren for det skal forsvarskjempen Marc Vales (31) ha. Midtstopperen har på 247 kamper for klubb og landslag kun scoret ni mål. To av dem kom mot Molde i fjor. På hjemmebane var han iskald fra straffemerket på overtid i andre omgang og scoret det avgjørende 2–1-målet. I Molde scoret han kampens eneste mål med et kontant hodestøt etter fem minutter.

– Molde er et veldig bra lag. Å score var helt fantastisk for meg og veldig viktig for laget. Å score mot et topplag i Norge – jeg var så glad, sier han til VG.

fullskjerm neste JUBEL: Marc Vales avgjorde med et straffespark på overtid i forrige sesongs hjemmekamp mot Molde. 1 av 2 Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

«Pissedårlig»

Moe påpeker at Molde måtte avslutte kampen i Sandefjord med ni mann etter rødt kort og skade, men ligger lite imellom når han snakker om kampen i Molde.

– Hjemmekampen var vi bare «pissedårlig», enkelt og greit. Det er vel riktig å si hvis man skal ha en forklaring. Det var nok den kampen i fjor jeg var mest skuffet over.

Vales har ikke scoret for Sandefjord denne sesongen, men scoret det eneste målet for Andorra i junis landskamper, hvor Andorra tapte Vales 4–1 mot Irland og spilte 0–0 mot Gibraltar.

Selv om Vales med det har vist litt form foran mål, vil ikke Molde gjøre noe ekstra for å passe på fjorårets «Molde-dödar».

– Nei. Det gjør vi ikke. Vi har et veldig stort fokus på oss selv. Vår jobb å utvikle det slik at vi har flest mulige strenger å spille, slik at vi kan være oss selv. Det er vi jobber mot. Vi er ikke så opptatt av motstanderen, sier Moe.

Det er også et spørsmål om Vales i det hele tatt vil spille kampen, som på grunn av landslagsoppdraget først kan slutte seg til Sandefjord-troppen på fredag.

– Det blir opp til treneren om jeg kan spille. Jeg er i form, sier Vales selv.

Og han håper selvsagt på en reprise fra fjoråret.

– Men det er vanskelig å gjøre det samme som vi gjorde i fjor. Det ble seks poeng som var veldig viktige for oss i fjor, sier Vales.