Locatelli-dobbel sendte Italia videre – nærmer seg 60 hjemmekamper uten tap

(Italia – Sveits 3–0) Han var supertalentet som aldri fikk etablert seg i Milan. I stedet er han blitt voksen i vesle Sassuolo – og torsdag våkner Manuel Locatelli (23) som hele Italias nye fotballhelt.

TO GANGER LOCATELLI: Italienernes nye yndling scoret 1–0 og 2–0 mot Sveits. Her feirer han kveldens andre mål med Leonardo Bonucci og Jorginho. Foto: ALESSANDRA TARANTINO / POOL

6 minutter siden

Midtbanespilleren – opprinnelig fra rett utenfor Milano – klasket inn to scoringer i en ny overbevisende Italia-triumf, som dessuten sikrer avansement fra gruppen allerede etter to kamper og to ganger 3–0.

Det kler Roberto Mancinis Italia, og det er heller ingen overraskelse når Italia spiller i Italia. Vi snakker om en seiersmaskin. Og den sylslanke landslagssjefen nærmer seg runde tall: 2–0-triumfen mot Sveits er den 29. strake matchen uten tap under hans ledelse, de nærmer seg 1000 spilte minutter uten baklengs og under konkurransekamper hjemme i Italia må du tre tiår tilbake for å finne forrige tap.

Med kvalikkamper til EM og VM, Nations League-matcher og de to EM-matchene i Roma teller Italias rekke i Italia 58 kamper uten tap (45 seirer, 13 uavgjorte). Danmarks 3–2-seier i Napoli i september 1999 var siste gang noen greide å beseire de asurblå i tellende kamp. Det er samme år som dagens landslagskeeper Gianluigi Donnarumma ble født.

1998-modellen Manuel Locatelli var heller ikke særlig gammel den gangen. På Olympiastadion i Roma var hans dagens mann onsdag kveld. Aldri har 23-åringen scoret to ganger i samme kamp, men sparte det til en perfekt anledning: EM på hjemmebane. Locatelli spilte for øvrig ikke en kamp i kvalifiseringen til sluttspillet, men har slått kloa i indreløperplassen på Mancini-midtbanen nå.

Hvorfor viste han etter 25 minutter – med en scoring «made in Sassuolo». Med en «golfsving» av en direkte bredside dundret han klubbkameraten Domenico Berardi fri i bakrommet på høyre kant. Så satte Locatelli avgårde på et 55-metersløp, fikk ballen tilbake fra Berardi som hadde dratt seg ned til dødlinjen og satte 1–0 fra fire meters hold.

I 2. omgang banket han inn 2–0 fra snaut 20 meter, deretter satte Ciro Immobile inn 3–0 rett før slutt og EMs andre for sin del.