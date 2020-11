TIL vedtok «ny klubb» med 5,5 millioner i budsjett – men har én stor utfordring

Det meste er på plass, men én dato gjør at oppstarten kan bli utsatt.

17. nov. 2020 19:44 Sist oppdatert nå nettopp

TIL hadde onsdag kveld et ekstraordinært årsmøte for å vedta en felles toppsatsing for kvinner i Fløya og TIL i en ny klubb.

Vedtaket ble enstemmig vedtatt blant de 23 oppmøtte, der majoriteten besto av spillere som i dag er en del av TILs damelag.