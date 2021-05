Rapport viser gapende hull i Qatar-tiltak. – Helt feil, sier NFF-topp

Norges Fotballforbund sviktet i årene etter at Qatar ble tildelt VM, ifølge ny rapport.

Hva gjorde Norges Fotballforbund da Qatar ble tildelt VM? Det er Qatar-utvalget og daværende fotballpresident uenige om. Foto: NTB

Skal Norge boikotte VM i Qatar? Eller skal vi prøve å påvirke menneskerettighetssituasjonen i landet på andre måter?

Tirsdag la et uavhengig utvalg frem sin innstilling. Tolv medlemmer er mot boikott, mens to medlemmer er for.

Norges Fotballforbund har lenge argumentert med at en boikott vil stille Norge «på utsiden» og undergrave påvirkningsarbeidet. Men det har vært svært delte meninger om nettopp NFFs arbeid.

NFF mener de har vært tydelige og bidratt til endring i Qatar. Boikott-bevegelsen mener NFF har gjort lite, eller ingenting, før de ble tvunget til det.

Og nå har utvalget kommet med sin versjon, gjennom en tidslinje over alt NFF har foretatt seg fra tildelingen av VM i 2010 til i dag. Tidslinjen står i kapittel 9 av rapporten.

– Det ble gjort for lite i prosessen før tildelingen og det var en kollektiv svikt etter tildelingen. NFF har heller ikke fulgt godt nok opp siden Fifa tok noen formelle grep, sier utvalgets leder Sven Mollekleiv.

Gapende hull i tidslinjen

I rapporten står det at tidslinjen viser «et utdrag» av blant andre NFFs tiltak. Tidslinjen viser flere tiltak siden 2016, men et gapende hull i årene mellom 2010 og 2015.

Det er disse årene Mollekleiv beskriver som «en kollektiv svikt».

Utvalget viser til en Aftenposten-artikkel der daværende NFF-president Yngve Hallén kalte situasjonen i Qatar «alvorlig». Bortsett fra det fant ikke utvalget at NFF hadde gjort noe som helst.

Rapporten viser at Norges Fotballforbund foretok seg svært lite i årene etter

– Det er helt feil, sier daværende fotballpresident Yngve Hallén.

Han sier NFF bidro aktivt da Fifa endret sine regler for tildelingen av mesterskap. Han nevner også møter med arbeidstagerorganisasjoner, blant annet.

– Dette kunne de fått svar og dokumentasjon på hvis de hadde spurt, sier Hallén.

Mollekleiv bekrefter at utvalget ikke tok kontakt med Hallén.

– Utvalget har hatt fokus på institusjonene NFF og FIFA. Hva de har gjort og ikke gjort. Utvalget har ikke hatt eget møte med Hallén.

Desember 2022 skal det arrangeres Fotball-VM i Qatar. Situasjonen til arbeidere i landet får mye kritikk. Foto: Naseem Zeitton, Reuters

– Selvfølgelig ikke tilfredsstillende

På tirsdagens pressekonferanse løftet NFF-president Terje Svendsen frem hva forbundet har gjort under hans ledelse. Han viste til et samarbeid med andre nordiske forbund og arbeidstagerorganisasjoner og sier at NFF har «bidratt til det internasjonale presset» på Qatar.

Det som skjedde før hans tid, kalte han en «kollektiv svikt».

Tidligere i mai ble diktaturet Hviterussland tildelt U19-EM. Svendsen ble spurt om i hvilken grad NFF hadde problematisert det. Da viste han ikke til at NFF hadde gjort noe konkret. Han tror imidlertid utvalgets rapport kan hjelpe NFF med å lage en «policy» på hvordan man skal forholde seg til turneringer i land som bryter menneskerettighetene.

Det er 11 år siden VM ble tildelt Qatar. Hva synes du om at NFF ikke har en sånn «policy» på plass, Mollekleiv?

– Selvfølgelig er ikke det tilfredsstillende. Denne rapporten og behandlingen på fotballtinget er et tidsskille. Dette er en fantastisk mulighet til å gjøre noe riktig, sier Mollekleiv.