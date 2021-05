Eliteserien oppsummert: Spissproduksjon, Brann-problemer og Vålerenga mot Rosenborg

ANALYSE: Eliteserien tar en liten ferie etter en intens serieåpning. Det er nok å snakke om.

Patrick Berg og Bodø/Glimt har kommet litt tregt i gang. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

De aller fleste tabelltips sendte fjorårets suverene serievinner et stykke ned på tabellen. Slik kan det selvsagt ende også. Det er imidlertid en fare for at vi har undervurdert den kvaliteten som åpenbart utføres i det daglige på treningsfeltet i Glimt.