Solbakken advarer Hauge: – Han har litt å bevise

Landslagssjef Ståle Solbakken er bekymret for spilletiden til Milans Jens Petter Hauge (21).

TUNG VÅR: Jens Petter Hauge scoret et svært viktig mål for Milan mot Sampdoria, men har ellers knapt fått spille denne våren. Foto: Jonathan Moscrop / Sportimage/PA Images

27. mai 2021 08:34 Sist oppdatert én time siden

– Hauge har lite kamptrening, men spiller mye elleve mot elleve mot Milan midt i uken (på trening). Han har litt å bevise her, at han er «fit». Så må man se over sommeren om hans situasjon er holdbar. Det er den antageligvis ikke om han skal være på landslaget. Da må han spille mer, sier Solbakken til VG.

Hauge er tatt ut til treningskampene mot Luxembourg og Hellas i juni. Men landslagssjefen er åpen om at han ønsker at kantspilleren får mer spilletid.

– Milan er en fantastisk klubb. Han trenger ikke spille alle kampene der, men han kan ikke ha en hel sesong til uten en viss kamprytme om han skal spille på det høyeste nivået internasjonalt og med landslaget. Det er noe han, hans rådgivere og klubb må finne ut av. Milan kom inn i Champions League, og er sikkert en klubb som vil se etter flere forsterkninger. Da spørs det hvordan de ser Hauge inn i den totale situasjonen, men han har et ekstremt potensial, sier Solbakken.

Siden overgangen fra Bodø/Glimt har 21-åringen spilt 18 Serie A-kamper, 15 av dem som innbytter. Han har også fem kamper i Europa League.

– Det har vært tøft. Jeg skulle helst hatt flere sjanser, men hele spillergruppa er sterk, og i noen kamper er ikke kampbildet helt passende for meg og min spillestil. Da bruker de andre spillere, sier Hauge til NTB.

Han har tidvis fått vise seg frem, særlig i starten, og markert seg med lekre og viktige mål mot Celtic, Napoli og Sampdoria blant annet.

– Jeg er åpen for alt. Hvis de gir meg et signal om at det blir lite spilletid, så er jeg åpen for å gjøre noe annet. Men jeg er veldig forberedt på å bli værende og kjempe hardt for en plass på laget. Jeg trives godt i Milano og spillegruppen er veldig fin, sier Hauge, som sier han vil ta seg en prat med agenten.

– Jens Petter ønsker å spille mer enn han har gjort den siste tiden. Det er naturlig at vi tar en prat med Milan og hører hva slags tanker de har om neste sesong. Han ønsker å spille mer og noe annet ville vært rart. Samtidig forstår han at Milan er en stor klubb med stor konkurranse, men vi hadde håpet han skulle spille mer, sier agent Atta Aneke til VG.

Ifølge VGs opplysninger følges Hauges situasjon tett av klubber på toppnivå i Frankrike og Tyskland.

– Det er interesse fra klubber i forskjellige ligaer, men foreløpig har vi ikke tenkt noe mer konkret på det annet enn at han trives i Milan, sier Aneke.

Solbakken sa i forbindelse med sist samling i mars at han mente Hauge manglet det «siste lille».

– Han har hatt en veldig opp-og-ned-samling, synes jeg. Det har jeg snakket litt med ham om også, sa Solbakken.