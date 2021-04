Stort intervju med Starts sportslige leder: – Vi sørlendinger er nødt til å begynne å tro på oss selv

Atle Roar Håland gjester podkasten FVN Fotball.

Atle Roar Håland, sportslig leder i Start. Foto: Jim Rune Bjorvand

– Vi sørlendinger er nødt til å begynne å tro på oss selv. Hva er det som er så annerledes med generasjonen som kommer opp nå enn slik det var med Doffen, Fredrik, Claus og Totto. Du har et av verdens største talenter fra Bryne og en annen fra Drammen. Hvorfor kan de ikke da komme fra Kristiansand?

– Man merker det når man flytter bort herfra at janteloven står sterkt og så er man litt redd for å stikke seg fram. Jeg synes ikke vi skal undervurdere talentene her.

Det er noe av det Atle Roar Håland har på hjertet i podkasten FVN Fotball denne uka.

Der snakker vi om spillerlogistikk og hvordan Start jobber med å sikre seg gode spillere når økonomien er som den er.

– Vi har absolutt 2022 i bakhodet med alt vi gjør. Det er både kortsiktig og langsiktig, sier Håland.

Så snakker vi om Stig Lillejord-saken og kommer inn på Odds grep med å ansette en spillerlogistikk-sjef til å hjelpe sportslig leder.

– Jeg tror det er veldig hensiktsmessig for klubber på lengre sikt å ha et større apparat rundt det. Det er klart at det er en sentral del av en klubbs liv. Absolutt en måte å tjene penger og forsterke seg på.

– Har du sagt at det er noe man bør se på i Start?

– Ja, jeg har delt hvilke tanker jeg har rundt det, sier Håland.

Vi kommer også inn på hans forhold til investorene og vi diskuterer årsmøtet og vedtakene som ble gjort der.

