Seks minutters fantasifotball sendte Arsenal til semifinale mot gamlesjefen

(Slavia Praha – Arsenal 0–4, sammenlagt 1–5) Skadede Martin Ødegaard (22) var ute av troppen, Emile Smith Rowe (20) briljerte med tilstedeværelse. Arsenals vidunderbarn regisserte seks minutters propagandafotball som belønnes med Europa League-semifinale.

15. apr. 2021 22:50 Sist oppdatert nå nettopp

Aller først scoret faktisk Smith Rowe det alle trodde var 1–0 da han satte inn returen fra stangskuddet til ett år yngre Bukayo Saka, men en brutal VAR-sjekk fratok engelskmannen målet – basert på en knapt synlig offsidemargin.

Da tok han frem tryllestaven i stedet. Thomas Partey vant ballen rett utenfor 16-meteren, tok med seg Calum Chambers som igjen spilte opp Alexcandre Lacazette. Franskmannen la ballen tilbake, og i løpet av fem touch hadde Smith Rowe lurt tre Slavia Praha-spillere og slått to tunneler, deriblant pasningen som satte lagkamerat Nicolas Pépé i scoringsposisjon.

Sistnevnte løftet ballen opp i nettaket, den goalen kunne ingen vifte vekk, men det var bare starten for Arsenal. Rett etterpå dro Smith Rowe et nytt angrep, spilte videre til Bukayo Saka, som ble lagt i bakken. Dommeren vurderte til straffe. Den bredsidet Lacazette trygt i mål, før det kom enda et temposkifte fra London-klubben.

LEKESTUE: Emile Smith Rowe (til venstre) og Nicolas Pepé feirer 1–0-scoringen. Foto: EPA

Igjen satte de fart etter å ha vunnet ballen. Backvikar Granit Xhaka headet til Smith Rowe, som la igjen til Partey, og midtbanekrigeren vridde umiddelbart ut til Chambers på høyrekanten. Han viderebefordret til Saka, som tok av seg resten selv. Tenåringen trakk inn fra venstre og banket inn det tredje i korthjørnet – seks minutter og 13 sekunder etter Pépés ledermål. Prosessen – i Franz Kafkas fødeby – var kort og uhyre effektiv for å pulverisere 1–1-utgangspunktet Slavia Praha hadde med seg fra London.

I 2. omgang gikk ting roligere for seg, men Lacazette gjorde resultatet enda lekrere for Mikel Arteta da han trakk seg fri inne i 16-meteren og dunket inn nummer fire – på Arsenals femte skudd på mål.

Nå venter et gjensyn med managerfloppen Unai Emery, som har tatt sin nåværende klubb Villarreal til semifinale i sin favoritturnering Europa League. Emery var for tre år siden pekt ut til å erstatte det moderne Arsenals fotballideolog Arsène Wenger, men varte bare halvannet år i jobben.

Etter Emerys Arsenal-exit har Mikel Arteta styrt Arsenal. Med bunnsolide 4–0 i Praha og med semifinalebilletten i lommen berget han sesongen.