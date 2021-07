Insigne vurderte å gi opp – nå kan han frelse Italia

Tidlig i karrieren fikk han beskjed om at han ikke var høy nok. Men i sommer er italienerne i ferd med å forelske seg i Lorenzo Insigne (30).

BLOMSTRET: Lorenzo Insigne har hatt et godt EM for Italia. Her mot Belgias Thomas Meunier fra kvartfinalen. Foto: ANDREAS GEBERT / POOL

Nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Før jeg kom til Napoli testet jeg meg i Torino og Inter, men jeg ble alltid utelatt fordi jeg var for kort. Jeg vurderte å gi opp, sa Insigne til Serie As nettsider i 2018.

Håpet mistet han likevel ikke. Kantspilleren på 163 centimeter motbeviste kritikerne. Han er blitt kaptein i Napoli og har vært en av lagets viktigste spillere i flere år.

For Italia er det derimot først under ledelse av Roberto Mancini at Insigne har gnistret med draktnummer 10.

– Han har vært like bra i EM som han var i sesongen for Napoli, og nå er han den stjernen han skal være. Nå bærer han draktnummeret og statusen sin, sier Serie A-kommentator Per Jarle Heggelund.

PRAKTMÅL: Lorenzo Insigne jubler etter suseren mot Belgia i 2–1-seieren. Foto: ANDREAS GEBERT / POOL

I EM har Insigne dominert på venstresiden til Italia i samspann med skadede Leonardo Spinazzola. Matchvinner-scoringen mot Belgia i kvartfinalen er et av mesterskapets flotteste til nå.

– Han har en høy stjerne hos Mancini. Han har en vanvittig arbeidskapasitet og er en fantastisk lagspiller. Han er en gullmann, sier Heggelund.

Kommentatoren mener Insignes ferdigheter er skreddersydd til Mancinis offensive og direkte Italia-utgave.

– Han passer perfekt inn. Det er et mareritt å møte Insigne og Federico Chiesa på den andre kanten, sier Heggelund.

LITEN GIGANT: Lorenzo Insigne er 163 centimeter, men gjør seg alt annet enn bort mot langt høyere spillere. Her et illustrerende bilde fra 1–0-seieren mot Liverpool og Virgil van Dijk i Champions League i 2018. Foto: Andrew Medichini / TT NYHETSBYRÅN

Tidligere Napoli-spiller Steinar Nilsen er også imponert over Insignes mesterskap, og mener at 30-åringens prestasjoner på landslaget tidligere har vært undervurdert.

– Han er ofte den som skaper ting. Han er ofte nummer tre og fire bak mål, i tillegg til mål og assist. Han har noen fantastiske egenskaper på det taktiske, og ikke minst på det tekniske, sier Nilsen.

Insigne har fått kallenavnet «Lorenzo Il Magnifico» og blitt sammenlignet med Diego Maradona i Napoli som følge av spillestilen.

– Det er en spiller fra et fattig strøk i Napoli, som har slått seg gjennom et vanskelig system. Det er veldig morsomt for napolitanerne at de har en som leverer på toppnivå. Han begynner å få ansiktet sitt plassert på mange bygårder i Napoli, sier Nilsen.

Den dribleglade vingen får oppmerksomhet før semifinalen mot Spania på Wembley tirsdag klokken 21 (på TV 2).

– Han er ikke en jeg kjenner personlig, men han er alltid veldig farlig på banen. Han er en veldig god spiller, veldig teknisk og rask, sier Spanias forsvarer César Azpilicueta til Sky Sports Italia.