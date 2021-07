Advokatbrev avslører: NFF varsler pengekrav mot Edvartsen

Tidligere toppdommer Svein-Erik Edvartsen (42) krever 170.000 kroner fra Norges Fotballforbund (NFF) for brudd på personvernet. NFF varsler i sitt svar et motkrav på opp mot 550.000 kroner.

KONTROVERSIELL: Tidligere fotballdommer Svein-Erik Edvartsen har ikke dømt en toppkamp i fotball siden 2017. NFF mener han ikke har tillit. Foto: Delebekk, Bjørn S.

Dermed blåses det liv i den betente konflikten, som nå har pågått i fire år.

– Dersom jeg skal betale NFF fordi de har brutt mitt personvern, så ser jeg frem til å høre resonnementet deres i retten, sier Edvartsen til VG.

Datatilsynet slo tidligere i år fast at NFF brøt personvernet til 42-åringen da forbundet lagret Edvartsens IP-adresser i 2017, og sammenstilte disse med e-poster de mente han hadde sendt ut i falskt navn. Edvartsen var på dette tidspunktet ansatt som seksjonsleder i NFF.

NFF vedtok boten, som betales til statskassen, på 50.000 kroner.

Det er dette Edvartsen nå krever 100.000 kroner i oppreisning for, samt 70.000 kroner til advokat John Christian Elden.

NFF avviser kravet i et brev som er datert 22. juni i år. Advokat Magnus Stray Vyrje skriver at NFF opplever kravet som «støtende»:

«Dersom din klient går videre med saken, vil NFF møte kravene med samme anførsler og bevis som din klient ikke ønsket å forholde seg til i avskjedssaken»

Og deretter:

«NFF vil i så fall føre bevis for at din klient hadde befatning med utsendelsen av «falsk» e-post. NFF vil samtidig vurdere å kreve tilbakebetalt de beløp som din klient fikk utbetalt iht. forliksavtalen, for å overholde fredsplikt», heter det i brevet.

– Hva velger du nå?

– Jeg har hatt møte med advokat Kim Ellertsen og John Christian Elden som utreder trusselen fra NFF. Men jeg har ikke tenkt til å la dette ligge, sier Edvartsen.

– Kravet ditt står?

– Ja. Og da blir det stevning til Oslo tingrett, sier 42-åringen, som sist dømte VM-kvalifiseringskamp i mars 2017.

NFF: – Ønsker ikke polemisere

NFF er forelagt opplysningene i denne saken, samt utspillet fra Edvartsen. NFF-advokat Magnus Stray Vyrje svarer følgende:

«NFF ønsker ikke å polemisere mot Edvartsen. Dersom han anlegger søksmål, vil NFF besvare søksmålet overfor rett instans».

Våren 2017 havnet Edvartsen i en feide med dommersjef Terje Hauge. NFF og Edvartsen inngikk den gangen det første av to forlik, som ga 42-åringen flere hundre tusen kroner for å ikke dømme i 2017 og 2018.

Bare noen måneder senere ble det kjent at NFF mente Edvartsen sendte ut e-poster under falskt navn i forbindelse med dommerkonflikten mens han var ansatt som seksjonsleder i forbundet. Edvartsen har hele tiden nektet for dette.

DOMMERSJEF I NFF: Terje Hauge. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Partene inngikk et nytt forlik i forbindelse med avskjeden som seksjonsleder: Her fikk Edvartsen, ifølge en pressemelding fra NFF, 200.000 kroner, samt 350.000 kroner for å dekke advokatutgiftene til Advokatfirmaet Elden.

Det er disse pengene NFF nå åpner for å kreve tilbake, dersom Edvartsen går videre med kravet om oppreisningserstatning.

NFF: – Brudd på fredsplikten

NFF mener Edvartsen har brutt det de omtaler som «fredsplikten» i kjølvannet av forliket for fire år siden. Det er Edvartsens advokat, Kim Ellertsen, uenig i.

Han mener personvernbruddet og kravet som nå er fremmet må isoleres – uten at forliket fra juni 2018 har noen relevans.

– Man har ikke anledning til å overvåke arbeidstagere og benytte informasjon som arbeidstagere ikke er kjent med. Så sier NFF i sitt svar at de hadde et legitimt formål med undersøkelsen. Men der stopper min logiske tankegang: Poenget er at det er en krenking av personvernet, sier han.

Ellertsen er i dag ansatt i Advokatfirmaet Elden. Han har bakgrunn som juridisk direktør i Datatilsynet.

– I hvilken grad er Edvartsen egentlig krenket, gjennom innhenting av noen IP-adresser?

Advokat Ellertsen åpner med å gjenta at arbeidstager ikke har lov til å innhente internettbevegelsene til sine ansatte.

– I dette tilfellet har NFF innhentet overvåkningsinformasjon om sine ansatte. Dette har de ikke lov til. Deretter blir NFF overrasket når det fremmes et krav som følge av brudd på loven. Innhentingen ble et element i avskjedssaken i 2017. Da er krenkelsen et faktum. Vi har angitt krenkelsen å være verdt 100.000 kroner. Den kan være høyere, og den kan være lavere. Det er slikt retten må ta stilling til, sier han.

– Jeg kan bli vanskelig

Svein-Erik Edvartsen understreker at han trener fire dager i uken og ønsker å komme tilbake som dommer. I så fall vil han også droppe alle krav mot NFF og se fremover.

– Jeg forstår at jeg ikke kan dømme Vålerenga-LSK i morgen, men veien tilbake må skje i henhold til en realistisk plan. Og jeg må behandles fair, sier han.

Ifølge Edvartsen har han nå en god dialog med leder av dommerkomiteen, Jon Skjervold, rundt dette temaet.

– Det kan virke som om det kommer nye krav mot NFF hele tiden. Kommer du noen gang i mål? Eller vil det komme noe nytt rundt neste sving også?

– Jeg trodde at jeg kom i mål to ganger, i form av forlikene vi inngikk, fordi avtalen var at jeg skulle dømme igjen fra 2019. Jeg ønsker å dømme, ikke krangle med NFF. Men det er kanskje slik at den som ikke gir seg, er den som stemples som en kranglefant. 99 prosent orker ikke stå imot et arrogant godstog med herreløse midler, men jeg har stått imot siden 2017, og jeg orker mer, sier 42-åringen.

– Er du en vanskelig fyr?

– Jeg aksepterer ikke å bli overkjørt av maktarroganse uten å ta igjen. Da kan jeg bli vanskelig, smiler han.

– Dersom du ønsker å komme tilbake som toppdommer: Øker du ikke konfliktnivået ved å kreve ytterligere 170.000 kroner?

– Om jeg får lov til å komme tilbake som dommer, som jeg er i en positiv dialog med Skjervold om, så legger jeg alt bak meg. Men jeg må også få bruke alle kortene jeg har på hånda når jeg møter maktarroganse den andre veien, sier han.

– God dialog

Edvartsen har tidligere varslet et søksmål mot NFF på 7,2 millioner kroner, for tapte inntekter dersom han ikke får komme tilbake som toppdommer.

På spørsmål om den saken, svarer han:

– Jeg henvendte meg til dommerkomiteen for to uker siden, siden NFFs ledelse har meddelt at dette er rett adresse, med spørsmål om hvor det blir av arenaene de skulle skape slik at jeg kunne komme tilbake. Etter det har jeg blitt oppringt av komitéleder Jon Skjervold flere ganger. Vi har meldt hverandre og sendt e-poster. Jeg opplever at vi har en god dialog knyttet til det spørsmålet.