Ranheim ønsker Brann-spiss

Marcus Mehnerts neste stopp kan være hos Branns problemmotstander Ranheim.

Marcus Mehnerts Brann-karriere kan gå mot slutten. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

9 minutter siden

Brann-spiss Marcus Mehnert (23) kan bli Ranheim-spiller.

BT er kjent med at trønderklubben har kontaktet Brann om spissreserven og at interessen er sterk for å hente ham nordover.