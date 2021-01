Han sier nei til kunstgressmøte: – Vi mener oss kompetente til å ta avgjørelsen

Brann-formann Eivind Lunde sier at avgjørelsen om klubben skal ha kunstgress eller ikke er en sak for styret, ikke et årsmøte.

Bankfinansieringen av kunstgressprosjektet som koster 15 millioner kroner er så godt som i boks. Nå gjenstår det at Eivind Lunde og resten av Brann-styret bestemmer seg. Foto: Tuva Åserud

Branns arbeid med å få kunstgress på Stadion kom så langt i det skjulte at klubben følte seg klar til å begynne skiftet av underlag midt i januar.

Finansieringen var på plass. Alternativer var utredet. Brann la til og med ut en sak på egen nettside med overskriften «Ønsker å legge om til kunstgress før seriestart»