Ludvigsen fortsetter i Brann – får nye oppgaver

Per-Ove Ludvigsen (54) fortsetter i Brann, men får flere arbeidsoppgaver.

Per-Ove Ludvigsen fortsetter i Brann. Foto: Tor Høvik

23. okt. 2020 18:27 Sist oppdatert nå nettopp

Per-Ove Ludvigsen har signert en ny treårskontrakt med Brann.

– Vi er ekstremt fornøyd med at Per-Ove er med i tre nye år, sier sportssjef i Brann, Rune Soltvedt, i en uttalelse på klubbens hjemmesider.

Ludvigsen har vært ansatt som speider i Brann siden 1. januar 2018. Han har for det meste jobbet med å speide på spillere til Branns A-lag, men får flere arbeidsoppgaver i tiden som kommer. Da skal han nemlig i langt større grad enn tidligere jobbe med speiding og kartlegging av unge spillere som skal inn i Brann-akademiet, skriver klubben.

Fornøyd

– Det er tre år siden jeg kom tilbake til Brann og en jobb i fotballen. Jeg ønsker å fortsatt jobbe med fotball, og da er det ingenting som er kjekkere enn å være i Brann, sier Ludvigsen.

Brann har som mål å utvikle enda flere unge lokale spillere til A-laget.

– For å sikre oss de beste talentene er det viktig at vi har full oversikt over de beste unge lokale spillerne, sier Soltvedt.

– Allerede godt i gang

At klubben i større grad enn tidligere skal ha unge lokale spillere som skal ta steget opp til A-laget, vedtok Brann i fjor sommer. I overgangsvinduet som nylig stengte, hentet Brann Vegard Strønen Skeie fra Os og Ole Didrik Blomberg fra Åsane. Begge er født i 2000.

Også for Ludvigsens del har 2020-sesongen vært preget av koronapandemien.

– Per-Ove har brukt de siste månedene til å se veldig mange kamper i lokalfotballen og da i hovedsak kamper med yngre lag. Endringen som skal skje med arbeidsoppgavene fremover er allerede godt i gang, sier Soltvedt.

Fremover skal han holde tett dialog mellom lokale klubber og Brann.

Ludvigsen kommer også til å bidra til rekrutteringen til Norsk Toppidrettsgymnas (NTG). De flytter inn på Brann Stadion høsten 2021.