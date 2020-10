Fra nedrykkssumpa til opprykkskamp: Slik forklarer Jerv den store forandringen

Jerv lå ett poeng over nedrykksstreken da en positiv koronatest sendte hele laget ut i karantene. Fire kamper senere er situasjonen en helt annen.

7 minutter siden

GRIMSTAD: – Når man taper for mange kamper på rad, så er det bare en liten endring som skal til for å få fornyet tro, sier Jerv-trener Arne Sandstø.

Etter halvspilt sesong var det lite som tydet på at Jerv skulle kjempe om en opprykksplass. Da hadde Grimstad-klubben kun vunnet tre av 15 kamper, og lå ett poeng over nedrykksstreken. En positiv koronatest på nysigneringen Thomas Kok gjorde at hele laget måtte i karantene.