Casper (21) har vært mest på TIL-benken i vår. Et Bodø/Glimt-valg kan avgjøre hvor han spiller i høst.

Casper Øyvann er høyaktuell for et utlån de neste ukene. Et scenario som inkluderer en lagkamerat kan endre på det.

VIL HA SPILLETID: Casper Øyvann (nummer tre fra høyre) vil trolig lånes ut fra TIL denne høsten. Her fra kampen mot Skånland i cupen sist lørdag.

TIL signerte to 21-årige midtstoppere foran returen til Eliteserien. Casper Øyvann ble hentet fra TUIL på permanent basis. Isak Helstad Amundsen på sin side, kom på lån fra Bodø/Glimt, i sutgangspunktet ut sesongen.

Mens Helstad Amundsen har vært fast inventar i et ikke altfor solid TIL-forsvar hittil i sesongen, har Øyvann måtte nøye seg med seks innhopp i Eliteserien så langt. Han startet også cupkampen mot Skånland forrige helg.