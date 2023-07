Sivert Heltne Nilsen og Brann avslutter konflikten: Spilleren blir i klubben

Tidlig i juli bekreftet Branns sportssjef Jimmi Nagel Jacobsen at de hadde avslått et bud fra Elfsborg, som jakter gullet i Allsvenskan.

– Vi har ingen intensjon om å selge Sivert og vi ønsker ikke å selge Sivert. Vi er veldig glade for at han har to år igjen av kontrakten. Å selge Sivert er ikke noe vi overveier, sa Jimmi Nagel Jacobsen til Bergens Tidende.

Brann-kaptein Sivert Heltne Nilsen har kontrakt i klubben ut 2025. Søndag 9. juli gikk hans agent Geir Morten Nilsen ut i Bergens Tidende, og sa at de var misfornøyd med klubbens håndtering av Heltne Nilsens situasjon.

– Når en toppklubb i Sverige kan tilby og skissere en spennende og langsiktig satsing på Sivert, og Brann ikke kommer på banen i det hele tatt, faller det i svært dårlig jord for oss. Fortsetter dialogen med Brann som vi har opplevd den nå, har vi gitt signal om at vi ønsker at de skal slippe Sivert nå, sa han til Bergens Tidende da.

Intervjuet vakte sterke reaksjoner i Bergen. Samme dag spilte Brann mot Molde, og tapte 0–2. I etterkant ble Heltne Nilsen spurt i ti minutter om situasjonen, uten å kommentere spesifikt.

Situasjonen kan minne om da han forlot klubben i 2018. Da signerte han for danske Horsens mens Brann kjempet om seriegull.

Agent Geir Morten Nilsen sier de ønsker en langsiktig plan for hva klubben ønsker å gjøre med sin midtbanegeneral.