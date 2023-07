Bekreftet: Fofana lånes ut til Union Berlin

Den tidligere Molde-spissen David Datro Fofana (20) skal tilbringe den neste sesongen sammen med Morten Thorsby (27) på lån hos tyske Union Berlin.

Vis mer





Det bekrefter Bundesliga-klubben i en pressemelding tirsdag formiddag.

Landslagsspiller Morten Thorsby har spilt for den tyske hovedstadsklubben siden 2022. Nå får han selskap fra en tidligere Eliteserie-kjenning.

David Fofana spilte i Molde i 2021 og 2022 og kom på 3.-plass på toppscorerlisten bak Amahl Pellegrino og Hugo Vetlesen forrige sesong, før han ble solgt til Chelsea.

Fofana sto for tidenes dyreste overgang i norsk fotball da han i desember 2022 signerte for Premier League-klubben. Molde fikk over 130 millioner kroner for spissen.

Det var spesielt Fofanas involveringer i Moldes Conference League-kvalifisering som skapte overskrifter – han ble sammenlignet med Ronaldo etter dette målet mot Kisvarda:

Union Berlin skal spille i Champions League kommende sesong.

Fofana fikk fire kamper for Chelsea i 2022/23-sesongen.