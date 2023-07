Geir Bakke ferdig i Lillestrøm – klar for Vålerenga

Vålerenga har funnet sin nye trener i erkerival Lillestrøms Geir Bakke. LSK-styreleder Morten Kokkim uttaler at de er skuffet.

Vis mer

Saken utvides.

– Vålerenga har kommet med et tilbud som Geir sannsynligvis følte at han ikke kunne si nei til. Det er selvfølgelig synd for oss, og skuffende, sier LSKs styreleder Morten Kokkim.

Bakke hadde opprinnelig en kontrakt med Lillestrøm ut 2027. Lillestrøm opplyser videre at sportssjef Simon Mesfin og toppspillerutvikler Frode Kippe kommer til å laget i søndagens kamp mot Sandefjord.

Videre skriver klubben at assistent Petter Myhre tar permisjon fra jobben ut juli.

Bakke har bakgrunn som assistenttrener i Vålerenga. Han var i Oslo-klubben fra 1999 til 2005.