Fullstendig kaos mellom RBK og KBK: – Ble kjeftet og ropt høyt i pausen

(Kristiansund - Rosenborg 4–4) Rosenborg og Casper Tengstedt (22) snudde 1–3 til 4–3, bare for å få seiershåpet knust på overtid i en åttemålsthriller med potensielt store konsekvenser.

Jonas Bucher, VG

2. okt. 2022 20:56 Sist oppdatert 15 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Med et elendig utgangspunkt fra første omgang, hvor Kristiansund sjokkerte Rosenborg med tre scoringer på 13 minutter, lå RBK an til å tape nok en bortekamp.

Men danske Casper Tengstedt, som har tatt Eliteserien med storm, slutter ikke å score mål for trønderne. I andre omgang vartet han opp med to perlescoringer, i tillegg til å ha assistert Leo Cornic før pause.

Nå står 22-åringen med 13 målpoeng på sine åtte første kamper i Eliteserien.

KBK, som sto med tre strake hjemmeseire i forkant av oppgjøret, så lenge ut til å holde på sin 3–1-ledelse, men Tengstedt og RBK ville det annerledes.

En halvtime ut i andre omgang hadde Rosenborg plutselig 4–3-ledelse etter en ellevill snuoperasjon, men KBK kjempet seg tilbake. Et selvmål av innbytter Samuel Rodgers på overtid holdt liv i Eliteserie-håpet for KBK, etter et fullstendig kaos av en fotballkamp.

– Vi gir bort et dumt hjørnespark som de scorer på. Det er tungt nå, for vi kommer sterkt tilbake etter en dårlig første omgang. Tungt, gjentar tomålsscorer Tengstedt til Discovery etter å ha sett KBK utligne på overtid.

– Ja, det ble kjeftet og ropt høyt i pausen. Det var dårlig stemning, legger han til.

For Kristiansunds del ville tre poeng vært uhyre viktige i deres desperate kamp for fornyet kontrakt, i stedet er de seks poeng bak Sandefjord på kvalifiseringsplass.

Rosenborg kunne på sin side klatret opp på sølvplass om de holdt seieren helt inn, men blir i stedet liggende ett poeng bak Bodø/Glimt på tredjeplass.

Det skulle ta over en halv omgang før de største sjansene kom, men fra 24 minutter og ut tok det virkelig fyr i Kristiansund. Det startet med hjemmelaget, hvor Brynjólfur Willumsson slo en nydelig tunnel på Renzo Giampaoli. Islendingen fulgte opp med et glimrende innlegg, og foran mål knuste Sander Kartum alle i lufta og headet inn hovedkampens første scoring.

– Vi er gode i første omgang, men jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er bare skuffende akkurat nå, sier Kartum til Discovery etter dramaet.

Sander Kartum knuste Leo Cornic i hodeduellen før 1–0-scoringen.

Gleden var kortvarig for vertene, for det skulle ta to minutter før lagene var like langt igjen. Casper Tengstedt ble spilt fint igjennom på vestresiden, løftet blikket og så Leo Cornic på bakerste stolpe. Vingbacken fikk en enkel jobb med å sette inn sitt første RBK-mål, og det sto 1–1.

Målene fortsatte å renne inn på kort tid.

Trønderen Kartum storspilte for hjemmelaget før pause, og skulle følge opp scoringen sin med et vakkert forarbeid til 2–1. Kartum danset seg forbi flere RBK-spillere innenfor 16-meteren, og slapp perfekt til innbytter Bendik Bye på åpent mål.

Dermed sto det 2–1 etter tre mål på under seks minutter, KBK skulle øke ledelsen ytterligere sju minutter senere.

Hjemmelaget sto høyt på RBKs banehalvdel, og målscorer Bye havnet brått på skuddhold. André Hansen klarte ikke holde skuddet, og på returen dukket Snorre Strand Nilsen opp. Vingbacken sørget for tomålsledelse for vertene før pause, og Rosenborg hadde et grusomt utgangspunkt før andre omgang.

Da hjalp det at Tengstedt ikke brukte altfor lang tid på å redusere for vertene. Et drøyt kvarter ut i andre omgang ble dansken fint satt opp like utenfor 16-meteren, og da spissen fikk god tid til å sikte gjorde han ingen feil. Han plasserte ballen langs bakken forbi McDermott, og RBK var tilbake igjen.

Han brukte også under et kvarter på å score sitt andre for dagen - og utligne for gjestene for andre gang denne kvelden.

REDUSERTE OG UTLIGNET: Casper Tengstedt tente håpet for RBK den siste halvtimen.

Carlo Holse fant sin landsmann på venstrekanten, og Tengstedt dro seg inn mot godfoten. Fra hjørnet av 16-meteren vinklet 22-åringen ballen i krysset med kveldens vakreste scoring, og RBK var i fyr og flamme.

Victor Jensen fullførte snuoperasjonen for gjestene kvarteret før slutt, men KBK hadde også ha en sluttspurt inne. Tre minutter på overtid ga Erlend Dahl Reitan vertene corner, og innbytter Samuel Rodgers kunne gjøre lite annet enn å sette ballen i eget mål.

Dermed endte det 4–4 til slutt, med Rosenborg på tredjeplass og Kristiansund seks poeng bak kvalikplass i bunnstriden.