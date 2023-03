Rapport slakter norsk toppfotball: Hevder Haaland og Ødegaard er unntak

Ikke la deg lure av «fenomenet Haaland» eller noen brukbare resultater av Bodø/Glimt og Molde i Europa: Norsk toppfotball kollapser, mener Terje Liverød (67).

FOR NORGE - MEN SKAPT AV NORGE? Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard på landslagssamling i fjor høst.

07.03.2023 09:45

Det er snart to år siden Sandefjord-mannen kom med en rapport som konkluderte med at herrefotballen i Norge var akterutseilt.

Nå kommer oppfølgeren. En studie og refleksjon som identifiserer årsakene. Overordnet har det gått nedover med norsk toppfotball i over 20 år – på stort sett alle områder, mener han.

– Jeg gjør jo ikke dette for å være slem. Vi er fotballsyke, konkluderer Liverød.

3–0: Martin Ødegaard, Patrick Berg og Lars Jørgen Salvesen etter at Arsenal slo Bodø/Glimt 3–0 i London i fjor høst.

– Men Norge har to av de beste spillerne i Premier League nå?

– Haaland er et fenomen i internasjonal fotball, men er først og fremst en konsekvens av gener, foreldre og eget hode. Ikke av norsk fotball. Enkelttilfeller finner du alltid. Ødegaard har blitt en meget bra spiller, men med dagens fotballglobalisering har «alle» landslag «Ødegaarder». Og litt til.

Blant funnene sist: NFF har ikke nådd ett eneste av sine sportslige toppfotballmål siden 2000. Eliteserien har siden 2010 vært rangert under 20. plass i Europa.

Men nå har Eliteserien klatret til 16. plass – et løft som ikke endrer totalbildet særlig for Liverød.

Terje Liverød.

– Man kan ikke kalle det «uflaks». Og da ble jo motivasjonen å forsøke å finne årsakene til hvorfor det går så dårlig. Og det har jeg brukt ett år på, sier han.

Han mener tallene taler for seg.

– Avstanden til de bedre blir bare større og større. Legger man sammen funnene, blir det tydelig at norsk toppfotball ikke er på vei inn i, men den er faktisk allerede inne i en kollaps.

– Og den kan vi ikke komme ut av det uten at det blir gjort omfattende strukturelle endringer.

NY RAPPORT: Signert Terje Liverød.

Liverød har hatt en rekke roller både som agent, speider og konsulent i Europa og Sør-Amerika. Han ønsker at rapporten hans møtes med debatt.

Liverød bor for tiden i Montevideo i Uruguay.

– Sitter du i utlandet og svartmaler?

– Dette er ingen svartmaling. Ja, jeg befinner meg nå stort sett i utlandet. Men på den andre siden har jeg god kontakt med norsk fotball. Og det er mye lettere å se ting utenfra. Og det er mye lettere å relatere til den globale fotballverden.

I faktaboksen kan du lese om noen av problemene han beskriver i rapporten:

Fakta Norsk toppfotballs «pasientjournal» Økonomi: Eliteserien er til dels en lavtlønnet næring, som er helt uattraktiv for både norske og ikke minst for utenlandske spillere. Overganger: Norske spillere som selges til utlandet blir stadig yngre, men klubbene får mindre i overgangssum til tross for at det globale markedet øker. Eksport-import: Eksportoverskuddet, altså forholdet mellom salg og kjøp til og fra utlandet, var i 2022 rekordlavt. En bekymringsverdig utvikling. Legionærer: Norge går i motsatt retning av internasjonal fotball, med stadig færre legionærer, altså spillere med utenlandsk pass, spesielt i toppklubbene. De svakere lagene i Eliteserien har noe flere, men blir bare en «oppsamlingsplass» for utenlandske spillere som ikke finner annen arbeidsgiver. Dualmodellen: Modellen gjør det mulig å samarbeide økonomisk med et AS, men sportslige avgjørelser skal tas av folkene i klubbene. Det som skjer i praksis er en «legitimert omgåelse» av grunnloven i norsk idrett, ifølge Liverød. Ledelse: Det snakkes mye om spillerutvikling, men lite om lederutvikling. En konsekvens av dualmodellen er at makten går fra klubben til eierne, og hindrer utvikling av gode fotballedere i klubbene, som styres av trener og eier. Liverød peker også på flere årsaken til fallet: Kunstgress, der NFF har vært en pådriver. NFF og fotballtinget bør holde seg til breddeidrett, mener han. Og han føler ytringsrommet er lite, og annerledestenkende er uønsket. Vis mer

Justert for folketall var Norge verdens beste idrettsnasjon i fjor, ifølge Greatest Sporting Nation. I fotball er ikke Norge nevnt blant de 28 beste som får plass på listen – også det justert for folketall.

– Hvis vi måler mot land vi bør sammenligne oss med, er det påfallende at vi gjør det så veldig mye bedre i vinteridrett, og så mye dårligere i fotball. Og det skyldes jo ikke at folk ikke er interessert i fotball, sier professor Jan Ketil Arnulf ved BI.

Han har forskning på ledelse som sitt spesialfelt, men har også gjort forskning på effekten av å sparke fotballtrenere.

– Det er ikke vanskelig å se på tallene og skjønne at fotballen har et problem. Men ledelsen i organisasjoner er av og til utrolig blinde for ledelse. De skjønner ikke at det de driver med ikke er optimalt, sier han.

DOMINANS: Simen Hegstad Krüger (midten), Johannes Høsflot Klæbo (t.v.) og Sjur Røthe etter 30 km fellesstart med skibytte for menn under ski-VM 2023 i Planica.

Han advarer mot å skylde på «et tøft klima» eller at «Norge er et lite land».

– Det viser seg at det er mulig å få til veldig bra ting om man gjør ting riktig, påpeker han.

Han undres om norsk fotball har profesjonaliteten som skal til.

– Jeg tror dette er veldig viktig å ta tak i. Det er helt vesentlige ting. Og det har vært sett altfor lite på det.

Konfrontert med at Eliteserien har gjort et byks på UEFAs ligaranking, og er er foran nasjoner som Danmark, Sverige, Kroatia, Polen og Hellas, svarer Terje Liverød:

– Det er jo hyggelig, og det er veldig nyttig for norsk fotball. Men resultater må måles over tid, ikke kortsiktige resultater, i dette tilfellet i tillegg under en pandemi.

– Molde og Bodø/Glimt har hatt noen brukbare, noen bra og noen ålreite resultat i Conference League. Men det har ikke hjulpet veldig mange andre enn de to klubbene.

– At disse klubbene er i den posisjonen i Norge i dag, er alene et sykdomssymptom. Fordi i alle gode fotballnasjoner er det lokomotiver, men de er fraværende i Norge.

– Bergen er vekk, Stavanger er vekk, for ikke å snakke om Oslo, ramser han opp.

Fakta Liverød: Færre utlendinger Blant funnene i Liverøds rapport er at det er stadig færre spillere fra utlandet i norske klubber, spesielt i toppklubbene. – Før var jo «problemet» for mange legionærer som tok plassen til norske talenter – nå er det for få utlendinger? – Den globale migrasjonen har økt jevnt og trutt, det har vist seg å ikke være et problem, men en fordel fordi nivået heves. Men i Eliteserien er det sportslige nivået og lønnsnivået slik at det ikke kan hentes mange legionærer. De man kan hente blir, med noen hederlige unntak, dårligere og bidrar ikke til å heve nivået. – Hva med dualmodellen dualmodellenModellen gjør det mulig å samarbeide økonomisk med et AS, men sportslige avgjørelser skal tas av folkene i klubbene., som du trekker frem? – Ingen «investorer» kommer til norsk fotball for å tjene penger, så de vil ha innflytelse. Modellen har uten tvil svekket norsk fotball. – Men den har tilført penger? – Det hjelper ikke å få fem millioner hvis du putter alt i dass og drar i, sier Liverød. Vis mer

Liverød ønsker seg ti lag i Eliteserien. Han mener snittlønna i Eliteserien bør være på hele 2,4 millioner kroner.

Bare 4,1 prosent av spillerne tjente mellom to og tre millioner kroner i 2020, ifølge NISO-undersøkelsen.

– Tar du hensyn til norske forhold når du vil ha ti lag i Eliteserien?

– Ønsker vi best mulig toppfotball, eller ønsker vi å prioritere bredde? Og dersom man ønsker best mulig toppfotball, kan du umulig ha 16 lag i Eliteserien. Det blir altfor stor spredning av ressurser.

NORGE vs SERBIA: Foran f.v. Julian Ryerson, Mohamed Elyounoussi, Andreas Hanche-Olsen, Fredrik Aursnes, Martin Ødegaard og Birger Meling. Bak f.v. Erling Braut Haaland, Ørjan Nyland, Sander Berge, Leo Skiri Østigård og Alexander Sørloth.

Cato Haug, styreleder i Norsk Toppfotball, vil ikke kommentere noe før han har fått tilgang til rapporten. Han synes temaene som tas opp er meget interessante – men også veldig store.

– Vil du dele rapporten, Liverød?

– Haug fikk analysen i 2020 (den forrige Liverød-rapporten, red.anm). Det var bred enighet om å forske på årsakene til den konstante tilbakegangen i den norske toppfotballen. Det er viktig og normalt for styrer i både bedrifter og organisasjoner å få uavhengige rapporter. Rapporten har tatt over ett år og vil kunne være til stor hjelp for dem, så selvsagt er jeg interessert i både å dele den og bistå.