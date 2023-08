Langer ut mot kritikk etter VM-exiten: – Det har vært mye piss

WELLINGTON (VG) NRKs ekspert Aleksander Schau oppsummerer VM som «fryktelig» for Norge. Landslagsstjernene Ada Hegerberg og Maren Mjelde er lei av det negative fokuset rundt laget.

LEI: Ada Hegerberg går hardt ut mot ekspertuttalelser etter Norges VM-exit. Vis mer







– Dette har vært et fryktelig VM. Vi må være ærlige og si det, sier Aleksander Schau i NRKs studio etter tapet mot Japan, da han begynte å oppsummere mesterskapet for Norge.

– Dette har vært altfor svakt, sier Schau.

Norge kom seg videre fra gruppespillet, men tapte 1–3 mot Japan i 8-delsfinalen, og er utslått av VM.

Et lavtliggende Norge slet med å komme inn i kampen mot japanerne, og tapte til slutt fortjent. Schau mener hele mesterskapet har vært dårlig fra Norges side.

– Vi er ikke i nærheten av det man kan forvente av dette laget her. Når man ikke engang er i nærheten av det man snakket om før mesterskapet, å vinne gruppen, så vil dette mesterskapet stå frem i historiebøkene som et minus, sier Schau.

Norges stjernespiss har sett seg lei av den negative medieomtalen og kaller det hele for «tull» og «piss».

– Jeg kommer ikke til å henge meg på hva de såkalte ekspertene sier. Det har vært så mye tull og jeg har holdt meg veldig rolig med tanke på alt det som blir synset på i hytt og vær, sier Ada Hegerberg til VG og legger til:

– Men, helt ærlig, de får stå for de synspunktene de har, og så orker jeg ikke forholde meg til det. Jeg velger å ha fokus på oss.

UTE: Ada Hegerberg ble byttet inn mot slutten av 8-delsfinalen, men Norge maktet ikke ta seg videre til kvartfinalen. Vis mer

Norge slet i gruppespillet og skuffet stort mot både New Zealand og Sveits, og har fått krass kritikk underveis i mesterskapet.

Det førte til kraftige reaksjoner etter at Caroline Graham Hansen raste mot landslagsledelsen.

Aftonbladets kommentator Johanna Frändén kalte blant annet Norge for «VMs største dramaqueens».

Finansavisen-redaktør Trygve Hegnar vekket oppsikt med sin kommentar før skjebnekampen mot Filippinene. Der skrev han blant annet at «damefotballen er elendig. Uhyre svak», og «likevel opptrer spillerne som primadonnaer og blir feiret av sportsjournalistene som helter».

Tidligere fotballtrener og ekspert Lars Tjernås kalte 0–1-tapet i åpningskampen mot New Zealand for «skremmende elendig»

Landslagskaptein Maren Mjelde er heller ikke enig i Schaus kritikk, og er lei av det negative fokuset.

– Det får være hans ord. Jeg er ikke enig. Jeg synes det er så mye fokus på alt det negative hver eneste gang, sier Mjelde til VG og fortsetter:

– Selvfølgelig skal vi stå i det når vi taper og selvfølgelig skulle vi gå videre fra gruppen, og det gjorde vi. Og vi møter Japan. Jeg tipper de kommer til å være favoritter til å vinne mesterskapet. Det ble en for tøff oppgave.

Mjelde fortsetter:

– Jeg går ikke noe mer inn på det. Vi skjønner at folk har meninger og lever fint med det, men vi fokuserer på det vi får gjort noe med. Vi jobber steinhardt, prøver å bli bedre og hver gang vi går ut på banen gir vi alt for landet vårt.

UENIG: Kaptein Maren Mjelde (t.v.) mener det er mye negativt fokus på det norske landslaget. Her fortviler hun med Caroline Graham Hansen etter nederlaget mot Japan i 8-delsfinalen. Vis mer

Hegerberg sier hun forventer kritikk fra pressen, men mener det har vært litt i overkant under VM.

– Vi stiller jækla høye krav til oss selv og vi gir alt for at vi skal lykkes. Jeg vet ikke hva jeg skal svare på det, det er så mye synsing i hytt og vær. Jeg orker ikke legge meg ut med dem. De må følge med litt bedre i klubbhverdag og det som blir gjort der ... Men de blir betalt for det, så jeg skal ikke legge meg mer i det.

– Føler du at dere ikke blir behandlet med den respekten dere fortjener?

– Jeg skal ikke gå mer innpå det, for med en gang jeg sier det, så får vi tilbake at vi ikke tåler kritikk. Jeg forventer at dere skal stille kritiske spørsmål, men dere har ikke vært mye «heiagjeng», det har dere ikke, sier Hegerberg.

– Jeg vet ikke om de er Twitter-eksperter eller hva det er, men jeg orker ikke legge meg i det. Det kommer bare til å bite tilbake på meg. Det har vært mye piss, helt ærlig, og vi prøver bare å gjøre jobben vår.

Hegerberg påpeker at Norges målsetting for VM var å komme seg videre fra gruppespillet.

– Jobben vår var gjort. Vi hadde ambisjoner om å komme videre fra gruppen. Er det å være ambisiøs nok med det laget vi har? Det vet vi ikke, kanskje ikke.