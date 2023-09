Löfwenius scoret mot gamleklubben i toppkamp – Thea Kyvåg reddet LSK på overtid

(Vålerenga–LSK Kvinner 2–2) Mimmi Löfwenius Veum scoret mot gamle lagvenninner i LSK 50 dager etter at hun forlot klubben. Vålerenga-spissen feiret scoringen med en frekk markering.

SCORET MOT GAMLEKLUBBEN: Mimmi Löfwenius Veum satte mål nummer to for hjemmelaget Vålerenga på Intility onsdag kveld. LSK-keeper Cecilie Fiskerstrand bak i bildet. Vis mer

Publisert: 13.09.2023 20:58 Oppdatert: 13.09.2023 21:09

Med uavgjort i toppkampen onsdag kveld er Rosenborg fortsatt serieleder, men det så lenge ut til at Toppserien skulle få en ny serieleder.

Men 19-åringen Thea Kyvåg sørget for ett poeng til LSK Kvinner med en kjempescoring på halv volley fire minutter inn i overtiden.

– Ikke tre poeng, men bedre enn null, sier Thea Kyvåg til TV 2 etter kampen.

Hun hyller oppspillet hun fikk.

– Det var bare å sette ballen i mål, sier Kyvåg.

REDDET ETT POENG: Thea Kyvåg feirer utligningen med Mia Authen på overtid. Vis mer

Vålerenga hadde ledelsen i Toppserien så lenge de ledet 2–1, men etter kampen er hovedstadsklubben ett poeng bak Rosenborg etter 20 spilte kamper.

Men hjemmelaget scoret først foran 621 tilskuere i toppkampen på Intility Arena i Oslo.

Etter et kvarter var det ikke kontroll i forsvaret til Lillestrøm, da ballen havnet hos Olaug Tvedten, hun fikk en tå på ballen og satte den i mål. En tidlig smell for gjestene som startet kampen best.

FØRSTE SCORING: Olaug Tvedten satte ballen i mål for Vålerenga. Vis mer

Seks minutter senere fikk Madelen Christensen kjempetreff fra distanse, men Vålerenga-keeper Jalen Tompkins gikk ut i full strekk og reddet strålende.

Etter 35 minutter satte svenske Mimmi Löfwenius Veum ballen forbi LSK-keeper Cecilie Fiskerstrand. 25. juli gikk den svenske angrepsspilleren fra LSK til Vålerenga. Hun feiret scoringen med å kysse klubblogoen på den blå Vålerenga-drakten.

Emma Stølen Godø ga liv til kampen da hun reduserte like etter at lagene kom tilbake på banen etter pause.

Det ble lagt til fem minutter, og noen sekunder på overtid så traff LSK-spiller Thea Kyvåg stolpen. En tøff duell skulder mot skulder gjorde at to spillere gikk ned i gresset på tampen, dermed ble det spilt åtte minutter overtid. Thea Kyvåg rakk å få et siste fremspill, men ballen var litt for lang.

