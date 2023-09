L'Equipe: Tre PSG-salg til Qatar granskes

Ifølge den franske avisen L'Equipe gransker Det europeiske fotballforbundet (Uefa) Qatar-overgangene til Julian Draxler, Marco Verratti og Abdou Diallo.

Publisert: 19.09.2023 07:23

Bakgrunnen er at Paris Saint-Germains eierskap kommer fra Qatar. Dersom det viser seg at koblingen mellom kjøpende og selgende klubb er for tett, inkluderes ikke pengene i regnestykket til Financial Fair Play (FFP).

Ifølge det anerkjente overgangsnettstedet Transfermarkt har den franske storklubben tjent 69 millioner euro på de tre aktuelle overgangene. Luis Enriques mannskap tar tirsdag kveld imot Borussia Dortmund i første runde i Champions League.