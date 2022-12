Restarter Eggens trenerskole – får med seg Rosenborg-profiler som lærere

Trenerlegenden Nils Arne Eggen synes ikke arven etter ham selv ble ivaretatt. Nå gjør barnebarnet Christian Eggen Rismark (31) noe med det.

ARVEN: Barnebarnet Christian Eggen Rismark og datter Kristin Eggen, med «far selv» Nils Arne Eggen i midten.

– Jeg skal i hvert fall gjøre det jeg kan, selv om jeg langt fra er utlært, sier Christian Eggen Rismark til VG.

Nå gjenskaper Eggen Rismark, sammen med Orkdal, Rosenborg, Ola By Rise, Svein Maalen og Christer Basma, «Eggens trenerskole», sist sett da Nils Arne Eggen selv var operativ, i 2016.

– Da gikk morfar rundt og ledet økter med andre trenere, sier Christian Eggen Rismark – som selv har trenerambisjoner.

Han har ett år igjen av avtalen som spiller i Ranheim, men han er i full gang med å tenke som en trener. Og det er liten tvil om at lærdommen, som Eggen Rismark sugde til seg de siste årene av bestefar Nils Arne Eggens liv, har vært til stor inspirasjon.

Snart syv år har gått siden den tidligere Rosenborg-treneren, Norges desidert mestvinnende, gikk rundt og instruerte andre trenere, for å prøve å overføre noe av det han kunne – før han selv ble så dårlig at han ikke lenger var i stand til å gå.

19. januar er det ett år siden Nils Arne Eggen døde. Den første helgen i februar re-lanseres «Eggens trenerskole», i en hall på Kyrksæterøra.

– Målet er å heve trenerkompetansen og foredle den kunnskapen morfar hadde om måten å lede på, og spille fotball på, sier Christian Eggen Rismark. Han forteller at Nils Arne Eggen var opptatt av arven sin, også fotballmessig, og at det er viktig at prinsippene hans ikke går i den berømte glemmeboka.

– Vi har et «veilederkorps» til stede den helgen, fotballfolk som alle har lært av morfar, sier Eggen Rismark - og lister opp navn som Ola By Rise og Christer Basma.

Begge kommer til å være til stede og fortelle om Nils Arne Eggens livsverk.

Dagens Rosenborg-trenere, Kjetil Rekdal og Geir Frigård, kommer også til å være til stede i Kyrksæterøra i løpet av den første helgen i februar.

– Trenerskolen har ikke vært tatt tak i siden 2016, så det er på tide. Dette er først og fremst egnet for lokale trenere, og det blir både faglig og kultur. Arven etter Eggen er så mye, mener Christian Eggen Rismark - som selv var ute hos bestefaren i Fannrem så ofte han kunne de siste årene for å suge til seg det han kunne av kunnskap.

– Både bestefar Nils Arne og onkel Knut Torbjørn var ledere på Eggens trenerskole, som startet i 2003, med begge til stede. Nå skal jeg prøve å dra dette i gang igjen, sammen med flinke folk, sier Christian Eggen Rismark.