Hevder Liverpool-stjerne er ute i tre nye måneder

Rødtrøyene hadde et håp om å bruke Luis Diaz (25) når Premier League-sesongen gjenopptas 2. juledag, men en ny smell i kneet setter trolig en solid stopper for det.

NY SKADESMELL: Luis Diaz hadde fått grønt lys til å trene sammen med lagkameratene igjen. Nå venter nye uker på sidelinjen.

Daniel Nerli Gussiås, VG

18 minutter siden

Det var under en treningsøkt i Dubai colombianeren pådro seg en ny smell i kneet. 25-åringen hadde akkurat fått grønt lys til å trene med laget igjen etter seks uker ute.

Nå kan opp til tre nye måneder på sidelinjen vente.

Det hevder den troverdige The Athletic-journalisten James Pearce mandag morgen.

– Det var et ordentlig slag i ansiktet, sa Liverpool-manager Jürgen Klopp etter treningskampen mot Lyon søndag.

Kantspilleren mistet de siste ti Liverpool-kampene før VM-pausen. Colombianeren var i rute og på full fart tilbake i spill før den nye smellen.

Liverpool testet formen mot Lyon søndag kveld. Der gikk ikke alt helt etter planen:

Mannen, som har vært en åpenbaring i Liverpool-angrepet siden overgangen fra Porto for et drøyt år siden, er allerede tilbake på Merseyside for ytterligere undersøkelser av kneet. Klubben frykter at lettbåndet kan være skadet.

Som om ikke det var nok, er også Diogo Jota muligens ute i seks til åtte uker til med en skade i låret.