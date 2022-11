Solbakken bekrefter: Han får en sentral rolle mot Irland

DUBLIN (VG) I sin landskamp nummer fire får Jørgen Strand Larsen (22) et stort ansvar på topp for Norge.

DIRIGERER: Landslagstrener Ståle Solbakken veiver og instruerer på trening i Dublin tirsdag formiddag. Jørgen Strand Larsen blir en viktig brikke torsdag.

15. nov. 2022 18:34 Sist oppdatert nå nettopp

Erling Braut Haaland er ute med skade. Alexander Sørloth sitter på hotellrommet med feber. Dermed venter den virkelige ilddåpen på landslaget for Celta Vigo-angriperen Jørgen Strand Larsen arrow-outward-link i privatkampen mot Irland torsdag.

– Det jeg kan avsløre er at Jørgen Strand Larsen får en sentral rolle, sier Ståle Solbakken til VG tirsdag ettermiddag.

22-åringen gikk fra Groningen til Celta Vigo for drøyt 100 millioner kroner i august. Han scoret sitt første mål for sin nye klubb, da han satte inn 4–1 (6–1-seier) mot CD Algar i Copa Del Rey for to dager siden. Det så slik ut:

Landslaget har gjennomført en trening i den irske hovedstaden. Ifølge NTB var Glimt-spiller Ola Solbakken høyre kant i 4-5-1, mens han var spiss sammen med Jørgen Strand Larsen da Solbakken la om til 3-5-2 på Wayside Celtics anlegg en halvtimes kjøring sør for Dublin.

Det var ikke mye nytt å lære for landslagstreneren på den økten.

– Det var en ok økt, og det var godvær. Så får vi se om det fortsetter, sier Solbakken.

FÅR TILLIT: Landslagskaptein Martin Ødegaard (t.h.) ser på når Jørgen Strand Larsen tester skuddfoten på trening i Dublin tirsdag.

Strand Larsen startet for Norge og «nødlandslaget» i 1–1-kampen mot Østerrike arrow-outward-link for nøyaktig to år siden. I år kom han inn som innbytter mot Slovenia og Serbia i september, begge endte med tap. Så seier i Dublin torsdag vil også bety første landslagstriumf for 22-åringen fra Halden.

Strand Larsens nye klubb ligger som nummer 17 av 20 lag i spanske La Liga etter 14 kamper, med tre seire, tre uavgjort og åtte tap. Celta Vigo er 25 poeng bak ledende Barcelona.

Sist Norge vant en landskamp var mot Sverige på Ullevaal i juni. Da scoret Braut Haaland to og Sørloth ett arrow-outward-link .

Irlands fotballforbund brukte Erling Braut Haaland i storstilt markedsføring av kampen, som en mulighet til å se en av verdens største fotballspillere og Arsenal-kaptein Martin Ødegaard. Haalands forfall har blitt en real nedtur for mange med billett.

Torsdag hviler ekstra mye ansvar på landslagskaptein Martin Ødegaard arrow-outward-link .

– Det er han vant til, sier Solbakken til VG.

SPANIA-PROFF: Jørgen Strand Larsen dro fra Nederland og Groningen til Spania og Celta Vigo i august. Her på landslagssamling i Dublin tirsdag.

Solbakken forventer en intens kamp mot Irland på Aviva stadion, som ligger som et monument i det fineste strøket av Dublin.

– Irland er et lag som spiller veldig aggressivt, som får 45.000 tilskuere bak seg og som antakelig vil ha høyt tempo i kampen. Det er bra. Jeg har sett Irlands kamper mot Skottland i nasjonsligaen, som var jevne og tette. Det passer oss bra å møte den typen motstand nå, sier Ståle Solbakken til NTB.

Norge møter Skottland i den første EM-kvalifiseringskampen i mars.

Husker du da Jørgen Strand Larsen ble matchvinner på overtid i EM-kvaifiseringen mot Kroatia på U21-landslaget i juni? Her kan du friske opp hukommelsen: