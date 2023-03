Selvmål sørget for at Barcelona tok første stikk mot erkerival Real Madrid

(Real Madrid - Barcelona 0–1) I det 252. møtet mellom de to spanske gigantene ble Éder Militão (25) kampens eneste målscorer - i feil ende av banen.

02.03.2023 22:55

Et selvmål var det eneste som kunne skille de to lagene i den første av to semifinaler i Copa del Rey:

Alene med målvakt Thibaut Courtois prøvde Franck Kessié å trille ballen i mål - men den belgiske målvakt vartet opp med en kjemperedning.

Uheldigvis for Los Blancos spratt ballen tilbake i beina på midtstopper Éder Militão og inn i nettet til 1–0.

Og nettopp Kessié fikk en enorm mulighet til å doble ledelsen midtveis i andre omgang. Ivorianeren banket til fra 11 meters hold, men forsøket gikk rett i lagkamerat Ansu Fati.

I et ellers sjansefattig «El Clásico», preget av frispark og gule kort (6 + Barcelona-trener Xavi), kom Rodrygo nærmest en utligning like før fulltid.

Brasilianeren dro seg lekkert fri og forsøkte å curle ballen i mål fra 18 meter, men måtte se forsøket fly utenfor mål.

Selvmålet fra Militão var nok til gi Barcelona 1–0-seieren på Santiago Bernabéu.

– Det er en maktdemonstrasjon av en fotballkamp fra Barcelona, sier VGs kommentator Vegard Aulstad etter kampslutt, og får medhold av Barcelona-jubilant Sergio Busquets:

– Det var en fysisk krevende kamp, men vi er glade for seieren og klar for returen, sier Busquets, som ble spilleren med flest El Clásico-kamper (22).

fullskjerm neste KONTRASTER: Eder Militao depper over selvmål, mens Barcelona-laget feirer. 1 av 5 Foto: Manu Fernandez / AP / NTB

De to gigantene har møttes to ganger tidligere denne sesongen. I ligamøtet 16. oktober tok Real Madrid en overbevisende 3–1-seier, før Barcelona fikk sin revansje med en 3–1-triumf i finalen av den spanske supercupen i midten av januar.

Barcelona er det mestvinnende laget i Copa del Rey, med sine 31 titler, foran Athletic (23). Real Madrid er nummer tre med sine 19 trofeer.

I den andre semifinalen, som ble spilt tirsdag, vant Osasuna 1–0 mot Athletic.

Returoppgjøret mellom Barcelona og Real Madrid på Camp Nou spilles 5. april. Kampen ser du på VG+ Sport.