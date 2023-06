Hjernerystelse setter fotballdommer Saggi ut av spill



Rohit Saggi (31) må stå over helgens runde i Eliteserien etter å ha blitt truffet av en flaske fra en tilskuer mandag kveld.

GIKK I BAKKEN: Kampleder Rohit Saggi ble truffet av en flaske i tinningen etter oppgjøret mellom Stabæk og Vålerenga 2. pinsedag. Vis mer

– Det ble for tidlig med kamp allerede til helgen, sier Saggi til VG.

Han opplyser at han fortsatt er påvirket av smellen i hodet, forårsaket av en publikummer som kastet en flaske i tinningen på 31-åringen da han var på vei av banen etter lokaloppgjøret mellom Stabæk og Vålerenga mandag kveld.

– Ja, det er på grunn av formen. Den er stigende, men som typisk hjernerystelse så er fortsatt hodepinen der, men i mindre og mindre grad, sier Saggi og legger til at han regner med å være i full aktivitet neste uke.

Denne helgen skal han bruke til å sitte med andre dommere som har ansvaret for videodømmingen i VAR-rommet i Oslo.

Saggi har fått massiv støtte fra Fotball-Norge etter supporterskandalen på Nadderud stadion. En mindreårig ble anmeldt av politiet etter hendelsen.

Parallelt beklaget Stabæk som klubb, mens ledelsen i Norges Fotballforbund raskt tok kontakt med Saggi.

– Alle lederne i NFF, Lise (Klaveness), Karl-Petter (Løken), Yngve (Haavik), Nils Fisketjønn og Terje Hauge har jeg hatt gode samtaler med. Jeg er ivaretatt veldig godt. De fortjener ros for det. For NFF får slakt for mye, men fra et ledelsesståsted har de gjort en kjempeinnsats her, sier dommeren.

Selv har han bedt Fotball-Norge om å bruke situasjonen til å forsterke arbeidet mot dommerhets og fotballvold.

– Vi må benytte denne hendelsen til læring og utvikling. Vi må bruke selve hendelsen, ikke at jeg er et offer eller at gutten som gjorde det er dum, til å få gjort noe med det. Vi har tillatt at det kan bli slik fordi vi ikke har tatt tak i problemet sammen. Det er det jeg reflekterer over i etterkant, og som engasjerer meg veldig. For jeg vil ha en endring.