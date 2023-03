Solbakken fikk Haaland-besøk på rommet: Kaller superspissen «meget nedbrutt» etter møte i natt

MARBELLA (VG) Landslagssjef Ståle Solbakken (55) kommer ikke til å bruke noe energi på Erling Braut Haaland-skaden og sier at han stilte alle kontrollspørsmål på om det var mulig å spille de kommende EM-kvalifiseringskampene.

forrige







fullskjerm neste SJEKKET ALLE MULIGHETER: Landslagssjef Ståle Solbakken møtte til pressekonferanse tirsdag for å svare på spørsmål om skaden til Erling Braut Haaland. 1 av 3 Foto: Bjørn S. Delebekk / VG











21.03.2023 10:51 Oppdatert 21.03.2023 11:17

– Jeg må bare forholde meg til fakta. Jeg har blitt informert av det medisinske at han ikke er aktuell for de kampene. Jeg hadde en meget nedbrutt Haaland på hotellrommet klokken 00:00 i natt. Han er preget, sier Ståle Solbakken under en pressekonferanse i solskinnet i Marbella tirsdag formiddag.

Det var tirsdag morgen at det ble kjent at Haaland reiser hjem fra landslagets samling i Marbella.

22-åringen ble undersøkt av landslagslege Ola Sand mandag.

Legen konkluderte med at en kjenning i lysken ikke var mulig å spille med under de to EM-kvalifiseringskampene som venter mot Spania og Georgia de neste syv dagene.

Les også Skadet Haaland reiser hjem: – Vi har ikke råd til det

Solbakken påpeker at han overhodet ikke er noen ekspert, men bedyrer at han har stilt de spørsmålene han trenger for å forsikre seg om at Haaland virkelig ikke kunne spille.

– Tro meg, tror du ikke jeg har spurt om det er mulig å spille Spania-kampen? «Nei». Da er det kamp på tirsdag, er det mulig? «Nei». Du tror ikke jeg har stilt det? spør Solbakken VGs journalist og smiler.

Landslagssjefen sier også senere:

– Ikke dra meg inn en promille at gutten ikke vil noe, eller ikke ønsker. Han er dypt frustrert og har gjort alt han kan. Men det går ikke.

Fakta Norges vei til Tyskland-EM i 2024 Spania – Norge, 25. mars

Georgia – Norge, 28. mars

Norge – Skottland, 17. juni

Norge – Kypros, 20. juni

Norge – Georgia, 11. september

Kypros – Norge, 12. oktober

Norge – Spania, 15. oktober

Skottland – Norge, 19. november De to beste lagene fra gruppen går til fotball-EM i 2024. Vis mer

Norske eksperter mener Haaland-skaden svekker Norges sjanser i de to kommende kampene og dermed også kvalifiseringen totalt sett. De mener også skaden var landslagssjef Solbakkens verste mareritt.

Også i Spania reagerer de med store skuffelse over at de ikke får se Haaland spille.

– Vi mister verdens beste spiss. Det ville være veldig naivt og dumt og si at dette ikke påvirker oss, sier Solbakken og forteller hvordan spillergruppen reagerte på skaden til lagets midtspiss:

– De reagerer med en skuffelse. Men det er sånn at det åpner seg for andre. Troppen føler at den er så sterk, motivert og sugen at de tror dette kan gå uansett.

Landslagssjefen er i hvert fall tydelig på at situasjonen er som den er.

– Etter denne pressekonferansen kommer jeg ikke til å ta navnet Haaland i min munn. Jeg kommer ikke til å svare på spørsmål om Haaland på elleve dager.

Han fikk deretter spørsmål om han er bekymret for at det skal stjele fokus og energi.

– Vi får ikke gjort noe med det. Vi har vært i den situasjonen før, sier Solbakken og viser til at i enkelte kvalifiseringer har Haaland spilt mye og han har spilt mindre i andre.

– Vi er i den situasjonen at han ikke er her lenger. Da avslutter vi hans navn etter denne pressekonferansen, sier han.

PS: Solbakken opplyste også at han ikke kommer til å hente inn noen erstatter etter Haalands hjemreise. Han har Real Sociedads Alexander Sørloth og Celta Vigo-spiss Jørgen Strand Larsen som to soleklare alternativer nå. I tillegg nevnte Solbakken Molde-spiller Ola Brynhildsen og Sassuolo-spiller Kristian Thorstvedt som alternativer på midtspissplassen.