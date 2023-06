Legende om Norges sjanser i VM: – Landslagstroen min er litt drept

ULLEVAAL (VG) OL-vinner og fotballekspert Solveig Gulbrandsen er ærlig på hva hun mener om Norges muligheter i VM.

KLAR I TALEN: Solveig Gulbrandsen erkjenner at Norges kvinnefotballandslag har en lang vei å gå før de igjen lever opp til forventningene satt da hun var landslagsspiller.





22.06.2023 02:32

Norges målsetting for VM i New Zealand er å bli puljevinnere og ta seg videre til sluttspillet. Det kom fram da landslagssjef Hege Riise presenterte troppen på Ullevaal stadion mandag.

– Det er en kraft i å ønske å vinne puljen. Og så slår vi under ifra, istedenfor å hausse det opp og at det blir et stressmoment, sier Riise til VG og viser til EM da Norge satte seg mål om medalje, men røk ut av gruppespillet.

Norge er i pulje med New Zealand, Sveits og Filippinene. Åpningskampen er 20. juli mot vertsnasjonen på Eden Park i Auckland.

BLID: Landslagssjef Hege Riise da hun presenterte VM-troppen på Ullevaal stadion.

Fotballekspert Solveig Gulbrandsen forstår hvorfor landslaget ikke har satt seg et tydelig mål om plassering, og mener målsettingen er basert på erfaringer.

– Det blir naturlig å si at de skal gå videre fra gruppen, når det er det de har slitt med før, sier Gulbrandsen til VG.

Hun spilte selv på et landslag som både tok gull i OL i Sydney i 2000, og EM-sølv i 2005 og i 2013. Nå har hun selv mistet troen på et landslag som er medaljefavoritter.

På spørsmål om hva hun forventer av årets mesterskapstropp, svarer hun dette:

– Landslagstroen min er litt drept for tiden. Forventningene mine er at det norske landslaget går til kamp og gjør det som skal til for å få resultater. Det er det eneste jeg forventer. Og at man blør for drakten og gjør det som kreves, samlet som en enhet, sier Gulbrandsen.

– Hva er det som gjør at landslagstroen din er drept?

– Over tid har det sakte, men sikkert gjort det. Hele mitt fotballiv har jeg vært på landslaget. Jeg brenner virkelig for at Norge skal levere bra, og jeg har mye erfaring både fra opp- og nedturer. Jeg har vært med på å tape styggere sifre, til å spille ræva, dårlig og lite underholdende, men likevel vunnet et OL-gull, sier hun og fortsetter:

– Når vi gang etter gang har troen, ser at det er muligheter, men deretter feiler på små og enkle grep som gjør at vi ryker, så blir det vanskelig. I de tre foregående mesterskapene til Norge synes jeg det var dårlig arbeid, totalt sett. Med den planen var det ikke mulig å levere, sier hun.

TV 2s fotballekspert svartmaler det ikke helt. Men selv om Norge har internasjonale stjerner i Caroline Graham Hansen, Ada Hegerberg og Guro Reiten, er hun ikke overbevist.

– Om vi har verdensstjerner, så viser det seg at det ikke er nok. Man må ha et lag som fungerer. Jeg har håp og tro igjen på at Hege Riise og teamet hennes er dyktige nok til å få med seg gruppen, og får solgt inn at alle står som en enhet, sier Gulbrandsen.

STOLT: VIF-spiller Karina Sævik er en av de 23 utvalgte til sommerens mesterskap i New Zealand.

Angrepsspiller Karina Sævik mener Norge har satt seg realistisk målsetting denne gangen.

– De motstanderne vi har, er lag vi skal kunne vinne mot. Det er mer realistisk enn hva vi hadde i forrige mesterskap, da vi satte oss mål om medalje, men ikke kom videre fra gruppen engang. Jeg tror laget har troen på at vi skal klare det, sier Sævik.

Hun får støtte av keeper Cecilie Fiskerstrand, som endelig er tilbake i mesterskapstropp etter at hun røk korsbåndet.

– Det er et mål som jeg synes er realistisk, så er det kamp for kamp etter det. I en enkeltkamp kan vi slå alle, men vi kan også tape mot alle, sier Fiskerstrand.

TILBAKE: Cecilie Fiskerstrand er en av tre som danner keepertrioen til Norge. Guro Pettersen og Aurora Mikaelsen er også tatt ut.

Fotballpresident Lise Klaveness mener det meste henger sammen med Norges historie.

– Fra styrets side har vi vært opptatt av, etter EM, å gjøre en realistisk vurdering av at vi har hatt en veldig stor historie før. Det er mange år siden det ble vunnet VM, EM og OL. Vi er veldig opptatt av å ikke la historien være en vekt som ligger på skuldrene til spillerne. Det må ikke bli en belastning. De må være fri og føle at de er utfordrere og ikke favoritter, for det er det ganske mange år siden de var, sier Klaveness.