Bowen sende West Ham til himmels – tok sitt første europeiske trofé på 24 år

(Fiorentina – West Ham 1–2) I kampens siste minutt før fulltid ble Jarrod Bowen den store helten. West Ham sikret Conference League-tittelen i sin første europeiske finale siden 1999.

West Ham hadde ikke vært i en europeisk finale på 24 år – sist i 1999 – i UEFA Intertoto Cup. Den gang vant de 3–2 over den franske klubben Metz.

For Fiorentinas del var det enda lenger siden. I 1961 vant de cupvinnercupen etter 2–1-seier over skotske Rangers.

Dermed var det to lag som siklet etter et etterlengtet europeisk trofé.

I kampens siste spilleminutt sendte Jarrod Bowen West Ham-fansen til himmels.

Med 2–1-scoringen i det 90. minutt sikret han London-lagets første europeiske trofé siden 1999.

– Det føles ikke ekte. Jeg skal snart løfte et trofé for klubben jeg elsker. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det kommer til å bli fantastisk kveld, sier West Ham-kaptein Declan Rice rett etter tittelen er et faktum.

– Det har vært et langt år. Vi startet denne turneringen i juni i fjor. I kveld har vi denne fansen, og jeg er like glad på deres vegne som jeg er for oss. De fortjener det. Alle fortjener det. Alle bak kulissene i klubben, staben, kokkene. Når jeg sier West Ham sier jeg samhold. Jeg kan ikke beskrive det. Dette er et minne for evigheten for alle, sier en smilende Rice mens han peker mot West Ham-fansen.

Lagene slet med å komme til store muligheter i førsteomgang, og det nærmeste man var å se et mål på Eden Arena i Praha var et annullert mål for Fiorentina.

Etter litt over en halvtime oppsto det scener man ikke vil se på en fotballbane. Fiorentina-kaptein Cristiano Biraghi skulle ut å ta et hjørnespark da flere ølglass ble kastet på banen. Ett av de traff kapteinen i hodet, og han måtte få medisinsk hjelp og bandasje rundt hodet.

Annenomgang fortsatte i samme spor, og kampen lengtet etter en scoring.

Etter 62 minutter satt den endelig – og det var West Ham som kunne slippe den forløsende jubelen løs.

Etter en VAR-sjekk fikk London-laget straffe. Den banket Saïd Benrahma knallhardt i nettet.

Da tok kampen en brå vending. For fem minutter senere utlignet Fiorentina. Nicolas Gonzalez headet en lang ball inn i West Ham-boksen til Giacomo Bonaventura. Sistnevnte dro til på volley og ballen snek seg inn forbi Alphonse Areola.

I det 90. minutt avgjorde Bowen kampen med 2–1-scoringen, og tross seks-syv minutter med overtid klarte ikke Fiorentina å svare. Dermed er West Ham vinnere av Conference League – som også sikrer dem en billett til neste sesongs Europa League.