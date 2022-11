Riise reagerte og sa klart i fra om spillernes kroppsspråk

BÆRUM (VG) (Øvrevoll Hosle – Avaldsnes 1–1) John Arne Riise (42) og hans lag må tåle favorittstempelet i kvalifiseringsspillet. Men det ble alt annet enn komfortabelt mot 1. divisjonsmotstand og nå lever spenningen før returoppgjøret.

6. nov. 2022 15:51 Sist oppdatert nå nettopp

For med 1–1 og full spenning i den første av to kvalifiseringskamper til Toppserien, gikk John Arne Riise rett i garderoben etter kampslutt. Han virket alt annet enn fornøyd med det han fikk se av sine Avaldsnes-spillere.

Etter å ha brukt lang tid inne i garderobene på Hosle kom 42-åringen ut. Han fikk spørsmål om hva han sa til laget sitt.

– At flere må «steppe» opp og ta tak i kroppsspråket sitt og vise at de vil dette her, sier han, som likevel understreker at de tar med seg uavgjort og at det viktigste var å ikke tape.

For det så lenge ut til at et Øvrevoll Hosle-selvmål tidlig i den første omgangen skulle sørge for fordel Riise og Avaldsnes i den første av to kvalifiseringskamper.

Men vertene fra Bærum ville det ikke slik.

Etter vedvarende press gjennom hele den andre omgangen fikk det hvitkledde uttelling bare minutter før full tid.

Mari Løyland utlignet nemlig i det 86. minutt til ellevill jubel fra hjemmefansen på Ferd Arena på Hosle.

Etter at sluttsignalet gikk stormet Riise rett i garderoben.

Dermed er det duket for en svært nervepirrende affære når lagene møtes igjen til dyst på Karmøy den 19. november.

Fakta Dette er kvalifisering til Toppserien: Oppgjøret på Ferd arena på Hosle søndag er det første av to mellom Øvrevoll Hosle og Avaldsnes. Det som ligger i potten er en plass i neste års Toppserie.

Sistnevnte var gjennom et svært dramatisk «nedrykkssluttspill» i Toppserien. På overtid berget en av Avaldsnes’ unge spillere seier mot Røa sist helg og dermed havnet John Arne Riises lag på kvalifiseringsplass arrow-outward-link

Øvrevoll Hosle har på sin side vært bunnsolide i 1. divisjon denne sesongen og vant sluttspillet på nivå to med god margin.

Lørdag 19. november møtes lagene til returoppgjør på Karmøy. Vis mer

Sleivet inn selvmål

At mye stod på spill var det egentlig ingen av lagene som bar nevneverdig preg av.

Det var tut og kjør, taklinger, enorm løpsvilje hos begge lag i den første omgangen. Ispedd en dose kvalitet i pasningsspillet, ble det i det hele tatt en svært severdig førsteomgang på Ferd Arena.

Den var det Avaldsnes som kom best ut av, godt hjulpet av hjemmelaget.

Kampen var nemlig ikke mer enn syv minutter gammel da et innlegg fra Selma Løvås dalte rett i beina på Øvrevoll Hosle-kaptein, Hanna Ellingsen, som sleivet ballen rett i eget mål.

Sen utligning

Den andre omgangen ble en helt annen affære.

Der Avaldsnes hang godt med før hvilen, ble de stort sett løpende etter de siste 45 minuttene.

Utligningen lå i luften lenge.

Den kom også til slutt.

Mari Løyland sørget for 1-1 bare minutter før tilleggstiden og sørget dermed for stor spenning før lagene møtes igjen om 13 dager.