Ola Solbakken avslører detaljer om utlånet: Planlegger retur til Roma

ULLEVAAL STADION (VG) På overgangsvinduet ble Ola Solbakken (25) lånt ut til Olympiakos. Men til tross for at grekerne sikret seg opsjon på kjøp, er ikke plan A å bli værende i Hellas.

SER FREMOVER: Ola Solbakken skal tilbringe 2023/24-sesongen i Olympiakos. Forrige sesong ble de nummer tre bak AEK Athen og Panathinaikos.





Publisert: 07.09.2023 15:33

– Dialogen jeg har hatt med Roma er å komme tilbake etter ett år med spilling. Så det er det som er planen, røper Solbakken.

VG møter trønderen i pressesonen på Ullevaal stadion, hvor Norge forbereder seg til torsdagens privatlandskamp mot Jordan.

I klubbhverdagen ble det noen hektiske dager for Solbakken. Da angrepsstjernen Romelu Lukaku ankom klubben, fikk Solbakken beskjed om at han kunne gå på lån.

– Vi har spurt klubben tidligere om utlån har vært mulig. Da ville de ikke det, men da Lukaku kom så sa de at jeg fikk lov til det. Da var det bare å finne rett klubb som passet best for meg, sier Solbakken.

I PRAT: Ola Solbakken blir intervjuet i pressesonen tirsdag.

Fra han fikk grønt lys mandag til han var på plass i Hellas fredag, gikk det hele relativt fort.

– Det var ganske rett frem. Jeg ville dra på lån og de mente det var best å dra på lån, så da var det ikke så mye å lure på.

– Hvordan har dialogen vært med Roma i sommer?

– Jeg har forhørt meg fordi som fotballspiller vil man spille fotball. Jeg har selvfølgelig hatt en dialog hele sommeren for å høre hva ståa er.

– Hvorfor ble det Olympiakos?

– Det var andre klubber, men Olympiakos spiller i Europa og dominerer kamper. Som offensiv spiller får jeg spilt på styrkene mine og kommet tilbake litt til det som jeg fikk gjort i Glimt. De spiller fin fotball og dominerer kamper, så det var ganske enkelt det som fristet mest.

Olympiakos er i Europa League gruppe A sammen med engelske West Ham, tyske Freiburg og serbiske TSC Bačka Topola

– Hvilke andre land var de andre klubbene fra?

– Det har vært skrevet om det, men det er på det nivået de andre var. Det er topp fem-landene, men det var ikke topplagene der. Det kan gjøre at man må ligge og forsvare seg mye, og som angrepsspiller fristet det mer å være på et lag som angriper og dominerer.

– Leeds var en av klubbene som ble nevnt. Var det i vurderingen?

– Eeeeh, ingen kommentar, sier Solbakken etter en liten tenkepause.

PÅ FELTET: Ola Solbakken i prat med Fredrik Aursnes (t.v.) og Emil Breivik (t.h.).

Solbakken fyller 25 år samme dag som Norge møter Jordan i privatlandskamp på Ullevaal stadion klokken 19.00. Trolig er han en del av laget som starter kampen.

– Jeg er spent på hans fysiske form. Han har vært litt til og fra i oppkjøringen med noen småskader og ikke spilt hele tiden for Roma, så det blir spennende å se, sier landslagssjef Ståle Solbakken.

På Vigernesjordet VigernesjordetIdrettsanlegget til Lillestrøm Sportsklubb der landslaget ofte trener før landskamper. i Lillestrøm onsdag, var Ola Solbakken blant de elleve spillerne som så ut som en tiltenkt førsteellever tiltenkt førsteellever4-3-3: Nyland – Holmgren Pedersen, Ajer, Østigård, Bjørkan – Ødegaard, Berge, Aursnes – O. Solbakken, Strand Larsen, Nusa.

– Jeg vil gjerne spille begge kampene. Jeg trenger minutter og liker å spille på landslaget. Det er fotball som jeg føler passer meg bra. Jeg vil gjerne trene og spille alt når jeg er på samling, sier Ola Solbakken.