Slik har Haaland forvandlet Manchester Citys angrepsspill

MANCHESTER/MADRID (VG) Nå som Manchester City virkelig har integrert sin store og sterke spydspiss Erling Braut Haaland (22), gir det dem et angrepsvåpen de ikke før har hatt. Real Madrid-sjef Carlo Ancelotti er forberedt.

NY OG GAMMEL SPISS: Erling Braut Haalands inntog i Manchester City har gjort at de igjen har gått tilbake til å spille med en klassisk spiss med stor suksess. Her er han sammen med Bernardo Silva, som tidvis spilte rollen som «falsk nier» forrige sesong.





08.05.2023 17:36 Oppdatert 08.05.2023 17:52

– Vi kan bruke bare den rene tilstedeværelsen hans. Og vi må bruke den, sa Pep Guardiola forrige uke.

Guardiola peker på flere områder hvor hans Manchester City nå har fått en ny angrepsdimensjon med Haaland:

Det øverste presset uten ball og hard defensiv jobbing.

Evnen til å holde på ballen når Manchester City spiller lange pasninger.

De gode løpene som skaper store problemer for motstanderen.

En «eksepsjonell» evne til å sette opp motstanderne i gode posisjoner.

Samtidig mister de «den falske nieren», som kan være nyttig for å låse opp lavtliggende forsvar.

De to foregående sesongene har han foretrukket ulike midtbanespillere i spissrollen, i en såkalt «falsk nier»-rolle. Det har vært Phil Foden, Bernardo Silva, Ilkay Gündogan og til dels Kevin De Bruyne. Den rene spissen forrige sesong var Gabriel Jesus, nå i Arsenal.

Nå er det mer en «klassisk nier» «klassisk nier»en typisk spiss de opererer med, og Guardiola trekker frem alle Haalands evner utover det å score mål.

– Han gir oss så mye og er involvert i mange aspekter. Det handler om press-spillet, defensiv jobbing og langpasninger. Det hadde vi ikke før. Det handler om hvordan han hjelper oss å beholde ballen, hvordan vi kan spille sammen med ham og løpene han gjør med de andre spillerne, sier den spanske stjernetreneren.

Guardiola trekker også frem nordmannens evne til å servere målgivende pasninger. Han har syv totalt i Premier League.

– Han en god følsom pasningsfot også. Pasningen til Kevin (De Bruyne) mot Arsenal var eksepsjonell, sier han om denne involveringen:

Han mener både førsteberøringen og pasningen til De Bruyne – som var akkurat i det rommet belgieren kunne angripe videre for å storme mot mål – var av ypperste klasse.

– Men jeg tror han kan bli bedre på førsteberøringen. Det er det vi snakker om, og han har et så åpent sinn når det kommer til å snakke om disse tingene. Han sier «ja, ja, jeg kan gjøre det, jeg kan bli bedre». Det er så positivt for ham, også i livet, sier Guardiola.

Real Madrid-sjef Carlo Ancelotti opplever ikke at tirsdagens motstander har endret seg veldig mye fra møtene i fjor, tross introduksjonen av den kontringssterke nordmannen. Men:

– Det virker som et mer komplett lag i forhold til tidligere år. Haaland er forskjellig fra de tidligere angriperne de har hatt. De har ikke endret stilen sin så mye, men er blitt mer direkte og klarer å dra fordel av det, sa italieneren på mandagens pressekonferanse i Madrid.

Han kaller nordmannen «veldig farlig», men insisterer på at det handler om flere enn Haaland tirsdag kveld.

KAN GÅ VIDERE: Carlo Ancelotti på pressekonferansen i Madrid mandag ettermiddag. Tirsdag venter Manchester City i semifinalen.

En periode etter nyttår ble det imidlertid stilt spørsmål ved om Haaland gjorde Manchester City bedre eller verre. Tidligere Liverpool-kjempe Jamie Carragher gikk langt i å antyde at nordmannen hadde valgt feil klubb for sine styrker.

Det virker nå som en fjern fortid, men The Athletic-journalist Sam Lee mener likevel det er situasjoner der Haaland faktisk tar noe vekk fra City sammenlignet med i fjor.

Når de spiller mot lavtliggende motstandere, har ikke Haaland mulighet til å tilføre et ekstra, solid pasningsalternativ som den «falske nieren» gjorde forrige sesong.

På den annen side har Haaland gitt dem en enorm forsterkning i en annen fase av spillet.

– Det viktigste er at de kan spille mer på overganger, det er den posisjonen han er mest giftig i. Det gjelder når motstanderen er mer eventyrlystne, som gir dem rom. Når han ikke får de rommene, og når City må være tålmodige, er de ikke like flinke til å finne pasningen i bakrom. Da ser du at Erling blir frustrert, sier Lee, som følger City tett for det anerkjente magasinet.

Kampen mot West Ham onsdag blir brukt som eksempel: Her stanget de mot lavtliggende gjester i første omgang, og Haaland ble frustrert. Men etter de scoret 1–0 på dødball, åpnet rommene seg og Haaland kunne sette sin historiske 35. ligascoring for sesongen.