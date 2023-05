Brann-spillerne i 17. mai-toget etter kritikken: – Det har vi kontroll på

Brann-spillernes deltakelse i 17. mai-toget har skapt debatt. Onsdag var David Møller Wolfe og lagkameratene ute i gatene for å møte folket på nasjonaldagen.

KOMFORTABLE FØTTER: Ruben Kristiansen, til venstre, valgte joggesko på 17. mai. David Møller Wolfe, til høyre, gikk for komfortable finsko.





17.05.2023 12:23 Oppdatert 17.05.2023 13:28

Debatten har rast de siste dagene om hvorvidt Brann burde gå i hovedprosesjonen i Bergen - kun tre dager før de møter Lillestrøm i cupfinalen.

– De kan ikke vandre rundt timevis i finsko med 16. mai-kampen i beina - tre dager før en cupfinale! Her må noen gå i seg selv. Dette er ikke toppidrett verdig, var dommen fra tidligere Brann-spiller Jonas Grønner overfor Bergensavisen.

Japhet Sery Larsen og David Møller Wolfe fra SK Brann går hovedprosejonen under feiringen av nasjonaldagen i Bergen 17. mai

Idrettsprofessor Truls Raastad ved Norges Idrettshøgskole var langt mindre kritisk til deltakelsen, spesielt dersom spillerne unngikk en lang marsj i ukomfortable sko.

Og onsdag morgen kunne både Grønner og Brann-fansen slappe litt av - for selv om laget deltok i toget - eller «prosesjonen» som det heter i Bergen - ble flere spillere observert i joggesko, blant dem Ruben Kristiansen.

– Jeg tror de fleste har på seg finsko, men ikke dressko. Og så har noen kjørt joggesko, så det har vi kontroll på, sier David Møller Wolfe til Bergens Tidende.

Venstrebacken ser heller ikke på festdagen som en forstyrrelse før lørdagens cupfinale:

– Det er kjempekoselig. Vi tar med oss all mulig energi vi kan frem mot cupfinalen, og da er 17. mai et perfekt tidspunkt for det, sier Wolfe under prosesjonen.