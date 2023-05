Syrlig Gary Neville ut mot kollega i sosiale medier – deaktiverte brukeren

Sky Sports-ekspert og Manchester United-legende Gary Neville spurte om en kollega «er ok» på Twitter etter at han fikk kritikk for å sette spørsmålstegn ved Manchester City-laget.

EKSPERT: Gary Neville.

18.05.2023 20:13 Oppdatert 18.05.2023 20:27

Manchester City smadret Real Madrid 17. mai og har mulighet til å vinne «The Treble» «The Treble»Premier League, Champions League og FA-cupen. denne sesongen.

Tidligere denne sesongen skal Gary Neville ha sådd tvil rundt Manchester Citys prestasjoner.

Det fikk Sky Sports-produsent og Arsenal-supporter Connor Humm til å ta til orde på Twitter om Nevilles uttalelser.

– Gary Neville sa at Manchester City ikke har vært sitt vante jeg denne sesongen. De er på vei til å forbigå hans klubbs beste prestasjon noen gang på en enda mer imponerende måte, skrev han onsdag og henviste til at Manchester United vant «The Treble» i 1999.

Noen timer senere – klokken halv seks britisk tid om morgenen – svarte Neville kollegaen sin.

– Er du ok? De var ikke på deres vante nivå. For et rart poeng å påpeke. Du kan forresten tagge taggeÅ tagge i sosiale medier betyr at personen som blir tagget får varsel på telefonen/appen dersom hen blir omtalt. Her fikk ikke Neville varsel siden han ikke ble tagget med alfakrøll. meg hvis du jobber i Sky. Ikke vær sjenert, svarte Neville syrlig etterfulgt av en «tommel opp».

Ikke mange timer senere deaktiverte Connor Humm sin Twitter-bruker, som har over 100.000 følgere.

Torsdag kveld er Humms bruker «aktiv» igjen. Men han har slettet Twitter-innlegget der han kritiserte Neville.

Neville svarte en annen Twitter-bruker, som kritiserte United-legendens stikk mot en annen kollega.

– Hvis han jobber i Sky, bare tag meg. Det er lett for folk å komme med stikk mot meg, men det er ikke ok å si noe tilbake? spør Neville.

Manchester City er én seier unna å vinne Premier League-tittelen, mens de er i finale i FA-cupen og Champions League mot henholdsvis Manchester United og Inter Milan.