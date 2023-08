Chelsea signerte ny keeper

Djordje Petrovic (23) reiser fra USA til London. Keeperen har signert en sjuårskontrakt med de kongeblå.

Vis mer

Publisert: 26.08.2023 20:52

Det bekrefter Chelsea på sine hjemmesider.

Petrovic kommer fra MLS-klubben New England Revolution. 23-åringen har to landskamper for Serbia, og er ventet å være Chelsea sin nye annenkeeper.

Robert Sánchez ble hentet fra Brighton i sommer, men Kepa Arrizabalaga ble lånt ut til Real Madrid etter at Thibaut Courtois pådro seg en alvorlig kneskade. Dermed trengte Chelsea en ny reservekeeper.