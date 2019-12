– Me ser ikkje at samarbeid har ei hensikt før me veit om Øygarden FK vert det som det er tiltenkt å verta, seier Dan Christensen, dagleg leiar i Sotra SK.

Måndag sende Sotra ut ei melding til sine medlemmar der dei formidla at Sotra ikkje vert ein del av det nye Øygarden FK-prosjektet.