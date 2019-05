Fortsatt kongen av København

Det er lagt opp til gullfest når erkefienden Brøndby gjester Parken. Fire runder før slutt ruver FCK elleve poeng foran Midtjylland, og med seier i derbyet blir det nok et tilskudd på Solbakkens merittliste.

Selv tar han ingenting for gitt. FCK er ubeseiret i 23 strake serieoppgjør, men Brøndby vil gjøre alt for å ødelegge rekken.

– Det er utsolgt i Parken, så det blir en vanvittig kulisse, men disse derbykampene lever sine egne liv. De pleier å være jevne, og det blir det nå også, sier Solbakken til Aftenposten.

I fjor var ikke FCK i nærheten av å kjempe i gullstriden. Storklubben var hengt av allerede før mesterskapssluttspillet og endte til slutt på en skuffende fjerdeplass. Det skilte hele 27 poeng opp til Midtjylland.

Nå er københavnerne tilbake der det er forventet av dem å være.

– Klarer vi å fullføre jobben, vil det bety at vi har vunnet i tre av de fire siste årene etter at vi la om en del planer og overgangsstrategier. Det vil også vise at vi har kommet tilbake etter at vi mistet hele laget etter Champions League-deltagelsen i 2016, påpeker Solbakken.

Fakta: Ståle Solbakken Alder: 51 år (født 27. februar 1968) Klubber som spiller: Grue (1984-89), HamKam (1989-94), Lillestrøm (1994-97), Wimbledon (1997-98), AaB (1998-2000), FC København (2000-01) Landskamper/mål for Norge: 57/9. Klubber som trener: HamKam (2002-05), FC København (2006-11), Köln (2011-12), Wolverhampton (2012-13), FC København (2013-) Meritter som FCK-trener: 7 serietitler (2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2016, 2017) og 4 cupgull (2009, 2015, 2016, 2017). Tatt klubben til Champions Leagues gruppespill fire ganger (videre til 1/8-finale i 2011).

Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix

Europacup er det som teller

Han mener sesongens største FCK-bragd kom tidlig. I august danket laget hans ut italienske Atalanta i siste hinder i europaligakvalifiseringen.

– I dag er de nummer fire i Serie A. Jeg tror knapt noen andre lag utenfor de fire største ligaene hadde klart å slå ut Atalanta over to kamper.

Nettopp kampene i Europa er en viktig del av FC Københavns identitet. En sesong uten gruppespill er en fiasko.

– Vi er glade for alle serietitlene, men det største stempelet setter vi Europa. Der har vi vært i gruppespill i 12 av de 13 siste sesongene, og fire av dem har vært i Champions League. Det er det vi er mest stolte av, sier Solbakken.

FCKs herjinger i superligaen gjør at listen ligger høyt. Sportsredaktør Allan Olsen i storavisen Ekstra Bladet mener det er de europeiske kampene som forteller hvor bra Solbakkens mannskap egentlig er.

– Vi får svaret på det neste sesong. Det er europacup Solbakken blir målt på. Som med Rosenborg i Norge, forventer alle at FCK blir danske mestere hvert år. Han blir først skikkelig bedømt på hvor godt laget klarer seg i Europa, sier Olsen til Aftenposten.

Claus Bech / Scanpix Danmark / NTB scanpix

Forberedt på spillersalg

Han spår en utfordrende FCK-sommer. Det store spørsmålet er hvordan laget ser ut etter ferien.

– Kan han holde på spillere som Robert Skov og Denis Vavro? Hvor mange blir solgt? Det er noe Solbakken må bestemme, og det er akkurat det som gjør hans posisjon i FCK så unik, sier Olsen.

– Vi vil miste noen, men det gjør vi hver sommer. Allerede nå har vi pekt ut noen erstattere, men det vet ikke klubbene vi skal ha dem fra ennå. Om vi lykkes med det, er en annen ting, forteller Solbakken.

I FC København er ikke hedmarkingen en ordinær hovedtrener. Siden våren 2014 har han også fungert som sportsdirektør.

– Ståle Solbakken er kongen av København. Han har en enorm makt, sier Olsen og fortsetter:

– Skal man liste opp de største stjernene i FCK, er han i hvert fall i topp tre. Han har samme stjernestatus som lagets største spillere. Også i fotballdebatten i Danmark har han en stor stemme.

Sam Bagnall / NTB scanpix

Jobber ikke for å bli populær

Solbakken har aldri vært redd for å si hva han mener.

– Min jobb som øverste sportsleder er å trene FC København, forsvare klubben og sette den på kartet nasjonalt og internasjonalt. Jeg gjør det jeg mener er riktig for laget, ikke for omgivelsene, andre klubber eller DBU (Danmarks fotballforbund). Så jeg er bevisst på min rolle, men jeg er ikke ute etter å være populær. I denne verden må vi tenke på oss selv.

Fem av Solbakkens serietitler som FCK-trener kom i hans første periode mellom 2006 og 2011. Etter to mislykkede opphold i Tyskland og England vendte han «hjem» igjen i 2013.

Allan Olsen er overbevist om at Solbakken fortsatt har ambisjoner om å lykkes i en større liga.

– Ståle er veldig ærgjerrig. Det var ikke særlig imponerende det som skjedde i Köln og Wolverhampton, men der kan det også ha vært uheldige omstendigheter. Klarer han å bevise noe med FCK i Europa igjen og vise at han er en dyktig trener og kan skaffe store resultater med et dansk lag, tror jeg tilbudene vil komme.