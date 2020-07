Liverpool-stjerne rundstjålet under gullfeiring

Liverpools Fabinho oppdaget at det hadde vært et innbrudd i huset hans etter at han kom hjem fra gullfeiringen med lagkameratene sine.

Liverpools Fabinho har blitt utsatt for tyveri. Jon Super / Even Lübeck / NTB scanpix

NTB

Nå nettopp

26-åringen ble frastjålet flere smykker, samt bilen sin - en grå Audi RS6. En talsmann for politiet har sagt at bilen senere ble funnet i Wigan, som ligger omtrent én time unna Beatles-byen.

Innbruddet skjedde da Premier League-mesterne feiret Premier League-tittelen natt til torsdag.

Lokalavisen Liverpool Echo skriver at tyvene skal ha slått til mellom 15.00 onsdag ettermiddag og 04.00 natt til torsdag.

Brasilianeren har spilt 28 av 36 Premier League-kamper denne sesongen, og står med to mål og tre assist for de røde ligamesterne.

Han kom til Liverpool i 2018 for rundt 40 millioner pund fra Monaco.