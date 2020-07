Kjempenedtur for King: Rykket ned etter fem år i Premier League

Joshua King scoret, men det var ikke nok til å redde Bournemouth fra nedrykk. Flere faktorer taler for at nordmannen likevel blir å se i Premier League også neste sesong.

Joshua King scoret på straffespark da Bournemouth slo Everton, men de andre resultatene gikk ikke veien for «The Cherries». Tim Goode / Pool PA

Everton - Bournemouth 1–3

Etter fem sesonger på engelsk fotballs øverste nivå er Premier League-eventyret over for Bournemouth og Joshua King.

«The Cherries» hadde en «umulig» oppgave før sesongens siste serierunde søndag. For å ha håp om å unngå nedrykk måtte laget fra kystbyen i sør slå Everton på bortebane, mens Aston Villa og Watford måtte tape mot henholdsvis West Ham og Arsenal.

Det skjedde ikke. Joshua King scoret på straffespark i Bournemouths 3–1-seier over Everton på Goodison Park, men det var ikke nok for Bournemouth, fordi det endte 1–1 mellom West Ham og Aston Villa.

King blir neppe med Bournemouth ned til Championship. 28-åringen er blitt koblet til en rekke Premier League-klubber den siste tiden, og har kun ett år igjen av kontrakten med Bournemouth.

Fakta Joshua King i Premier League 2019/20: 6 mål på 25 kamper. 2018/19: 12 mål på 35 kamper. 2017/18: 8 mål på 33 kamper. 2016/17: 16 mål på 36 kamper. 2015/16: 6 mål på 31 kamper. Vis mer

Egenutviklet spiller

Flere faktorer gjør landslagsspissen aktuell for en snarlig retur til det øverste nivået i engelsk fotball. Hans evne til å bekle ulike roller i angrep gjør ham attraktiv. I en alder av 28 år burde nordmannen dessuten nå være på vei inn i sine beste år som fotballspiller.

King innehar også en status som gjør ham ekstra attraktiv for Premier League-klubber. Hans tid i Manchester United gjør at han regnes som en egenutviklet spiller. For å oppfylle det kravet må en spiller ha vært i en engelsk klubb i minst tre år før fylte 21.

En Premier League-klubb er nødt til å ha åtte egenutviklede spillere i en stall som rommer 25 mann. Det gjør King ekstra attraktiv. Et tilsvarende krav gjelder for Champions League og Europa League.

Manchester United la i januar inn et bud på King, men det ble avslått. Dermed kunne King score på straffespark mot United i begynnelsen av juli. Dave Thompson / AP

Avslo United-bud

Manchester United forsøkte å hente King fra Bournemouth på overgangsvinduets siste dag i januar, men lyktes ikke og hentet heller nigerianske Odion Ighalo fra kinesiske Shanghai Shenhua.

I juni skrev britiske Sky Sports at fire av de seks klubbene øverst på Premier League-tabellen ønsker å signere King denne sommeren.

Bjarte Valen i Manchester Uniteds norske supporterklubb, tror forutsetningene nå er endret for «De røde djevlene», og anser derfor en gjenforening mellom King og Solskjær som lite sannsynlig.

– Det er nok ikke helt umulig at King kommer, men det er nok ikke han som står øverst på listen. United så nok på ham som en kortsiktig løsning, sier han til Aftenposten, og påpeker at United var interessert i King i januar fordi Marcus Rashford var langtidsskadet.

Valen vil likevel ikke lukke døren helt for en overgang.

– Får de King på billigsalg er det ikke umulig. Jeg er ganske sikker på at King vil være aktuell for flere Premier League-klubber, sier han.

United er klar for Champions League etter at de vant 2–0 over Leicester.