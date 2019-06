Ranheim senket av et offensivt Molde-lag

Molde - Ranheim 2 - 0

Aker stadion: Ranheim reiste til «Rosenes by» med en god følelse. De vant begge oppgjørene mot den nåværende serielederen i fjor, og før landslagspausen hadde de tre strake seirer - to i serien og én i cupen.

Men serielederen viste tidlig at de er offensivt sterke. Med rundt et kvarter spilt sendte Magnus Wolff Eikrem moldenserne i ledelsen.

I de siste 45 minuttene kom begge lag til flere gode muligheter, men Erling Knudtzon fikk etter 66 minutter satt både kveldens og kampens siste mål.

– Jeg er skuffet over at vi taper. Jeg synes vi henger bra med hele matchen. Det er ikke mange som tar poeng her, og vi blir veldig hardt straffet da vi først gjør feil, sier trener Svein Maalen til Eurosport etter kampen.

– Vi mangler rytme i det offensive spillet, og får ikke skapt de største mulighetene. Det må vi bare hjem og jobbe med, sier Ranheim-keeper Even Barli.

Tidlig ledelse

Det var hjemmelaget som tok kontroll i kampen i åpningsminuttene. Før kampen sa trener Svein Maalen til Eurosport at de skulle ha en god struktur defensivt. Og i den første perioden av kampen klarte ikke serielederen å få ballen på mål, selv om de definitivt hadde ballen mest. Så ble Molde liggende lavere, og gjestene kom seg mer inn i kampen.

Først fikk Ranheim et hjørnespark, som etter en klarering ble et innlegg fra Erik Tønne rett i klypene på hjemmelagets keeper Alexandro Craninx. Ikke lenge etter ble Michael Karlsen spilt opp feilvendt på hjørnet av Moldes 16-meter. Han fikk spilt ballen videre til Mads Reginiussen, men midtbanespillerens skudd med feil fot ble reddet av Craninx.

Rett etter gjestenes og kampens største sjanse, smalt det i motsatt ende av banen. Ranheim mistet ballen på vei framover, og hjemmelagets Magnus Wolff Eikrem spilte ballen ut til høyreving Erling Knudtzon. Han holdt på kula og spilte den tilbake til Eikrem som skjøt direkte idet han mottok ballen på kanten av 16-meteren. Skuddet ble meget bra og gikk inn i lengste hjørne. 28-åringen satte dermed sin sjuende scoring for sesongen.

I tiden etter scoringen ble det en mer åpen kamp. Gjestene fortsatte å holde mer på ballen sammenlignet med åpningsminuttene, men hjemmelaget hadde likevel forholdsvis god kontroll på kampen. Flere ganger fikk vertene ballen inn i gjestenes 16-meter, men de var ikke presise eller effektive nok til å skape noen store målsjanser.

Gjestene nære utligning

Det ble mer trykk fra start av i andreomgang. Den første store sjansen kom til gjestene. Høyreback Øyvind Alseth gikk på et løp nedover vertenes banehalvdel. Nesten på dødlinja slo han ballen inn foran mål, og det som sikkert var tiltenkt som et innlegg ble en farlig avslutning. Craninx måtte slenge seg, men ballen gikk stolpe-ut.

Deretter var det hjemmelaget som kom til en stor sjanse. Christoffer Remmer avanserte ned høyresiden, og spilte ballen 45 grader ut til Magnus Wolff Eikrem. Førsteomgangens målscorer havnet i en nesten identisk situasjon som da han scoret tidligere i kampen, men denne gangen ble skuddet for svakt og Even Barli fikk ballen nærmest rett på seg. Like etter var Eikrem igjen nære ved å sette kveldens andre mål. Eirik Hestad la et nydelig innlegg og ballen sneiet så vidt hodet til Eikrem, men den gikk ut over dødlinja.

Så var det gjestene som skulle yppe seg frampå igjen. Olaus Skarsem mottok ballen fra Magnus Blakstad på rundt 25 meter, og han sendte av gårde en markkryper. Unggutten traff godt, men ballen gikk like utenfor nærmeste stolpe.

Spikeren i kista

Men ikke lenge etter, vartet hjemmelaget opp med enda et nydelig angrep. Høyreback Christoffer Remmer mottok ballen høyt i banen, og la kula lavt inn foran mål. Eliteseriens toppscorer Ohi Omoijuanfo bommet på ballen, og den trillet i stedet rett gjennom feltet og på bakre stolpe. Der sto Erling Knudtzon nokså alene, og han satte den kontant i det åpne målet.

Ohi Omoijuanfo var fortsatt ute etter å score mot laget som senket dem i begge fjorårets oppgjør. Molde kjørte en kontring, og spissen mottok ballen på venstrekanten. Han avanserte så langt ned på Ranheims halvdel at ballen nesten var ute av spill, men han fikk skutt og en reflekssterk Even Barli fikk reddet ballen.

Helt i sluttminuttene burde det stått 3–0, men innbytter Leke James sendte ballen i tverrligger og ut foran et åpent mål fra fire meter, etter et innlegg fra Vegard Forren.

På overtid kom Jørgen Olsen Øveraas til en mulighet med hodet, men ballen gikk via en Molde-spiller og ut til corner. Dermed må Ranheim reise poengløse hjem til Trondheim i det som var et jevnt oppgjør.