Brynhildsen på trening – taus om supporterhetsen

Brynhildsen har signert en to og et halvt år lang kontrakt med Molde. Den begynner å løpe etter at hans nåværende avtale med Stabæk utløper 30. juni.

Dermed forlater stortalentet bærumsklubben gratis.

Klubbskiftet har ikke gått upåaktet hen. Natt til mandag hadde noen hengt opp et banner, der Brynhildsen ble kalt Judas, på huset til fotballspillerens mor.

Tirsdag skal nye bannere ha vært hengt opp på Stabæks tre Stabæks treningsfelt, ifølge Eurosport.

Hovedpersonen gir overfor VG uttrykk for at han ikke vil gi intervjuer før han blir Molde-spiller.

– Handler kun om at jeg ikke har lyst til å snakke om overgangen akkurat nå, mens jeg fortsatt er ansatt i Stabæk – av respekt for klubben, fansen og gutta. Ber om at dere respekterer det, sier Brynhildsen til avisen.